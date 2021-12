Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: ξυλοκόπησε την γυναίκα του στη μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό παρακολουθούσαν περαστικοί, οι οποίοι έντρομοι κάλεσαν την Αστυνομία.

(εικόνα αρχείου)

Αποτρόπαιο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χαλκίδα, όταν λίγο μετά τις 23:30 άντρας που βρισκόταν με την γυναίκα του, επί της οδού Χαϊνά, άρχισε να την χτυπάει στη μέση του δρόμου.

Το τραγικό περιστατικό παρακολουθούσαν περαστικοί, οι οποίοι έντρομοι κάλεσαν την αστυνομία.

Περιπολικό έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον άντρα.

Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει σε παρόμοιο περιστατικό το οποίο διαδραματιζόταν σε οικία κοντά στην περιοχή του Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Λουτράκι: κάηκε οδηγός σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Αντιεμβολιαστές έστησαν σκηνές έξω από το δημαρχείο (εικόνες)

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η 32χρονη που γέννησε με καισαρική πριν διασωληνωθεί