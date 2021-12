Life

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Στιγμές ευτυχίας με τις δίδυμες κόρες τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που έκαναν την Κυριακάτικη βόλτα τους με τις κόρες τους Ανδριάνα και Φιλίππα.



Η Χριστίνα Μπόμπα και o Σάκης Τανιμανίδης, έχουν γίνει πρόσφατα γονείς και βιώνουν στιγμές ευτυχίας πλάι στις δίδυμες κόρες τους.

Αν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του ζευγαριού είναι πολλές βρίσκουν πάντα χρόνο για μία Κυριακάτικη βόλτα.

Αυτή τη φορά επέλεξαν το Κέντρο Σταύρος Νιάρχος για να κάνουν μία βόλτα με την Ανδριάνα και τη Φιλίππα.

Η Χριστίνα Μπόμπα, ανάρτησε σε stories, στιγμιότυπα από την βόλτα τους και οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να τις σχολιάσουν λόγια αγάπης.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αντιεμβολιαστές έστησαν σκηνές έξω από το δημαρχείο (εικόνες)

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΕΠΣ Αθηνών: επεισόδια σε αγώνα - παίκτες στο νοσοκομείο (βίντεο)