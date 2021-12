Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Ανδρουλάκης - Παπανδρέου στον δεύτερο γύρο

Πρωτιά για τον Ανδρουλάκη στον πρώτο γύρο τον εσωκομματικών εκολγών. Ντέρμπι με Παπανδρέου - Λοβέρδο. Ρεκορ συμμετοχής στην διαδικασία.



Ευρύ προβάδισμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ, αποτυπώνει η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην Επικράτεια, στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, με την συμμετοχή στην διαδικασία να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε την πρωτιά με σχεδόν 37%, ενώ μάχη στήθος με στήθος έδωσαν Γιώργος Παπανδρέου και Ανδρέας Λοβέρδος για να μπουν απέναντι του την δεύτερη Κυριακή, με τον Γιώργο Παπανδρέου τελικά να την κεδρίζει.

Ειδικότερα, με καταμετρημένες τις ψήφους στο 89,18% των εκλογικών τμημάτων:

Ανδρουλάκης 37,08%

Παπανδρέου 27,72%

Λοβέρδος 25,94%

Καστανίδης 3,02%

Χρηστίδης 3,26%

Γερουλάνος 2,98%

Από το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Μάλιστα, ο ίδιος έγινε δεκτός από το επιτελείο του στη Χαριλάου Τρικούπη με αγκαλιές και χειροκροτήματα, λίγο πριν τις 22:30.



Στην πρώτη δήλωση του, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τους 270.000 προοδευτικούς πολίτες, που όπως είπε, «μας τίμησαν σε αυτήν την διαδικασία» και επεσήμανε ότι «η δημοκρατική παράταξη απόψε επιστρέφει, το ΠΑΣΟΚ απόψε επιστρέφει»







Απογοήτευση επικράτησε στο άκουσμα των πρώτων αποτελεσμάτων στο επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου που συγκεντρώθηκε στο στρατηγείο της Λένορμαν, καθώς περίμεναν διαφορετικά αποτελέσματα, ενώ προεξοφλούσαν ότι θα είναι πρώτος.



Μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Παπανδρέου σε δήλωσή του τόνισε ότι «την επόμενη Κυριακή αποφασίζουμε για την ταυτότητα του Κινήματος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία», και κατέληξε: «Σας καλώ στη μάχη της επόμενης Κυριακής».





Λοβέρδος: συνεχίζω δυνατά, με σεμνότητα και ενότητα «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και να τους ζητήσω συγγνώμη που περίμεναν επί ώρες, αλλά και να τους ευχαριστήσω για αυτό», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Όπως είπε ο υποψήφιος που τερμάτισε στην τρίτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών, «θέλω να πω όσο πιο δυνατά μπορώ ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ» και η παράταξη έχει μέλλον. Συνεχίζω δυνατά, με σεμνότητα και ενότητα».

Στη δημοσιότητα δίνονταν σταδιακά τα αποτελέσματα από περιφερειακά εκλογικά τμήματα, αλλά και από το εξωτερικό.





Ενδεικτικά:

Αμφιλοχία Παπανδρέου 246

Λοβέρδος 92

Ανδρουλακης 83

Γερουλάνος 1

Καστανίδης 1

Χρηστίδης 10 Κοζάνη Ανδρουλάκης 44,03%

Παπανδρέου 23,32%

Λοβέρδος 15,64%

Καστανίδης 12,43%

Παύλος 3,39%

Γερουλάνος 1,18% Σκάλα Κεφαλλονιάς Παπανδρέου 31

Ανδρουλάκης 19

Γερουλάνος 17

Καστανίδης 0

Λοβέρδος 27

Χρηστίδης 7 Κάρπαθος Παπανδρέου 167

Ανδρουλάκης 48

Γερουλάνος 3

Λοβέρδος 36

Καστανίδης 1

Χρηστίδης 9 Λέσβος Ανδρουλάκης 652

Λοβέρδος 586

Πανανδρέου 391

Χρηστίδης 88

Καστανίδης 45

Γερουλάνος 18 Χίος Ανδρουλάκης 625

Λοβέρδος 521

Παπανδρέου 277

Χρηστίδης 142

Γερουλάνος 36

Καστανίδης 24 Λονδίνο Ανδρουλάκης: 89

Παπανδρέου: 65

Λοβέρδος: 38

Χρηστίδης: 17

Γερουλάνος: 11

Καστανίδης: 3 Βρυξέλλες Ανδρουλάκης: 93

Παπανδρέου: 69

Λοβέρδος: 25

Γερουλάνος: 16

Χρηστίδης: 9

Καστανίδης: 3 Aυστραλία Παπανδρέου 54

Λοβέρδος 34

Ανδρουλάκης 12

Χρηστίδης 3

Καστανίδης 3

Γερουλάνος 2