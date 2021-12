Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Οι αντιδράσεις των υποψηφίων

Οι πρώτες αντιδράσεις των υποψηφίων μετά την πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρώτο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής.

«Την άλλη Κυριακή οι πολίτες που σήμερα μας τίμησαν με τη μεγαλειώδη συμμετοχή τους αποφασίζουν για την τύχη της παράταξης», υπογράμμισε ο Γιώργος Παπανδρέου αφού έγινε γνωστό το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Παπανδρέου πρόσθεσε πως «αποφασίζουν για το μέλλον. Αποφασίζουν για την πορεία του κινήματος μας. Αποφασίζουν για τις αξίες της και την προοδευτική της ταυτότητα». Σημείωσε ότι «επετεύχθη ο στόχος να κινητοποιήσουμε μαζικά μεγάλο αριθμό προοδευτικών πολιτών». Ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή και τους κάλεσε στη μάχη της επόμενης Κυριακής.





«Συνεχίζω δυνατά με σεμνότητα κι ενότητα», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος αφού οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Λοβέρδος δεν θέλησε να απαντήσει ερωτηθείς τι θα πράξει στον δεύτερο γύρο. Διαβεβαίωσε ότι «η δημοκρατική παράταξη -το ΠΑΣΟΚ- έχει μέλλον»

Ευχαρίστησε «τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στη γιορτή της δημοκρατίας», προσθέτοντας «τους ζητώ συγγνώμη για τις αρκετές ώρες αναμονής μέχρι να ψηφίσουν».

«Η μαζική συμμετοχή των εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, μας γεμίζει με αισιοδοξία και ευθύνη. Δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα επανεκκίνησης και προοπτικής της παράταξης και ταυτόχρονα επιβραβεύει τον αγώνα και την παρακαταθήκη της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους χιλιάδες συντρόφους που εμπιστεύτηκαν τη δική μου υποψηφιότητα. Συμπορευτήκαμε όλοι μαζί σε ένα ταξίδι 40 ημερών. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και ανοίξαμε νέους δρόμους για να πάμε μπροστά. Η εμπιστοσύνη σας εκτός από τιμή είναι και ευθύνη» δήλωσε ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

«Νίκη της Δημοκρατίας! Νίκη του Κινήματος Αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, η Αναγέννηση της Παράταξης είναι στα χέρια μας. Δικαίωση, για όλους όσοι μιλήσαμε πολιτικά και δουλέψαμε για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή», δήλωσε ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, για τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών και πρόσθεσε:

«Αυτό που συνέβη στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, η συγκλονιστική παρουσία των πολιτών στις κάλπες μάς δεσμεύει όλους. Μάς δεσμεύει να βαδίσουμε αδιαπραγμάτευτα στον δρόμο της ενότητας, τη μεγάλη παρακαταθήκη της Φώφης Γεννημάτα. Η προοδευτική μας πρόταση θα είναι η απάντηση στον συντηρητισμό της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που δοκιμάστηκαν όλοι, η παράταξη μας είναι αυτή που δίνει ξανά ελπίδα.Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες είναι μια τεράστια ευκαιρία να εκφράσουμε ξανά την προοδευτική πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Αρκεί να μην σταματήσουμε να δίνουμε στους πολίτες δυνατότητες πραγματικής συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης του μέλλοντός μας. Προσωπικά με αυτές τις αρχές πορεύτηκα και θα συνεχίσω να πορεύομαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και όσους με εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, στις εκατοντάδες χιλιάδες που προσήλθαν στις κάλπες και στους συνυποψηφίους για τον πολιτισμένο αγώνα που δώσαμε. Επικοινώνησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη τον οποίον συνεχάρην για τη νίκη του. Ανάλογες επικοινωνίες έχω κάνει και θα γίνουν και με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους μου».