Κένυα: δεκάδες οι νεκροί από τη βουτιά λεωφορείου σε ποτάμι (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι πνίγηκαν όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε σε γαμήλια τελετή έπεσε σε ποτάμι.

Τριάντα ένας άνθρωποι πνίγηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και βυθίστηκε σε φουσκωμένο ποτάμι στην κεντρική Κένυα το Σάββατο, δήλωσε σήμερα η τοπική κυβερνήτης, τονίζοντας ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Προηγούμενος απολογισμός το Σάββατο έκανε λόγο για περισσότερους από 20 νεκρούς σε αυτό το δυστύχημα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε μια εκκλησιαστική χορωδία και άλλους ανθρώπους σε γαμήλια τελετή στην κομητεία Κιτούι, ανατράπηκε πριν βυθιστεί.

Η κυβερνήτης του Κιτούι Τσάριτι Νγκιλού δήλωσε ότι 31 πτώματα έχουν βρεθεί από το Σάββατο από δύτες του στρατού, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

"Σήμερα, μπορέσαμε να ανασύρουμε επτά (πτώματα). Υπάρχουν ακόμη πτώματα στο λεωφορείο", δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους. "Είναι τόσο, μα τόσο λυπηρό. Χάσαμε τόσες ζωές".

Mwingi accident survivor says passengers pushed driver to cross the river because they were afraid of being late for a wedding.@ItsMainaKageni: Do passengers put pressure on drivers? #MainaAndKingangi pic.twitter.com/2zENBllIiP