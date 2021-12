Τεχνολογία - Επιστήμη

Γκίλμπερτ – Οξφόρδη: η επόμενη πανδημία θα είναι πιο φονική

Μία από τους δημιουργούς του εμβολίου της Οξφόρδης μίλησε για τον κορονοϊό, τις μεταλλάξεις του και έκανε προβλέψεις για την επόμενη πανδημία.

Η πανδημία του κορονοϊού που έχει σκοτώσει περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως έως τώρα, απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει, όπως δείχνει και η εμφάνιση της νέας παραλλαγής Όμικρον, ενώ η επόμενη πανδημία μπορεί να είναι ακόμη πιο φονική, προειδοποίησε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Σάρα Γκίλμπερτ, δημιουργός του εμβολίου Οξφόρδης/AstraZeneca.

Η Γκίλμπερτ ανέφερε ότι μετά από δύο χρόνια πανδημίας Covid-19 εξαιτίας ενός ιού που έχει μολύνει περισσότερους από 265 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο επόμενος πανδημικός ιός "μπορεί να είναι ακόμη πιο μεταδοτικός ή ακόμη πιο θανατηφόρος ή και τα δύο ταυτόχρονα".

«Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ένας ιός απειλεί τις ζωές μας και τη διαβίωση μας. Η αλήθεια είναι ότι ο επόμενος μπορεί να είναι χειρότερος», τόνισε, σύμφωνα με τη βρετανική "Γκάρτιαν". Υπογράμμισε επίσης ότι οι επιστημονικές πρόοδοι που έγιναν και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε εν μέσω πανδημίας, δεν πρέπει να χαθούν, γι' αυτό, όπως είπε, χρειάζεται επαρκής "χρηματοδότηση για μια πανδημική προετοιμασία». Ανέφερε ότι «όπως επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις, στην κατασκοπεία και στη διπλωματία προκειμένου να αμυνθούμε από πολέμους, πρέπει επίσης να επενδύσουμε σε ανθρώπους, έρευνα, παραγωγή και θεσμούς για να αμυνθούμε ενάντια στις πανδημίες».

Σχετικά με την Όμικρον, είπε ότι η νέα παραλλαγή περιέχει μεταλλάξεις που είναι γνωστό ότι αυξάνουν τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού και ότι τα αντισώματα που δημιουργούνται μετά από εμβολιασμό ή προηγούμενη νόηση, μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά όσον αφορά την αποτροπή μιας λοίμωξης λόγω της Όμικρον.

Πρόσθεσε πάντως πως μια μειωμένη προστασία έναντι της πιθανότητας λοίμωξης "δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και μειωμένη προστασία έναντι της σοβαρής νόσου και του θανάτου. Εωσότου μάθουμε περισσότερα, ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας πάρουμε μέτρα για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση της νέας παραλλαγής".

