Γεωργαντάς - Εμβόλιο: θα μειωθεί η αναμονή για την τρίτη δόση

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για όσους έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό και θέλουν να κάνουν την τρίτη δόση. Τι θα γίνει με τους εμβολιασμούς στα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών

«Η πλατφόρμα άνοιξε από την Παρασκευή το βράδυ και ήδη 540.000 συμπολίτες μας έχουν κλείσει ραντεβού για την τρίτη δόση ή για την δεύτερη δόση όσοι έκαναν το εμβόλιο της Johnson», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Τα ραντεβού αφορούν πολίτες για τους οποίους έχει παρέλθει τουλάχιστον τρίμηνο από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους και μένει να τους χορηγηθεί η λεγόμενη «αναμνηστική δόση».

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «χθες, ημέρα Κυριακή, έγιναν 92.000 εμβολιασμοί στην χώρα. Θα ξεπεράσουμε σύντομα τους 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Έχουν ήδη εμβολιαστεί 1,7 εκατομμύρια συμπολίτες μας με την τρίτη δόση».

«Σύντομα θα είναι πολύ μικρότερη η αναμονή από ότι σήμερα, Υπάρχει μια προτεραιότητα στο σύστημα σε όσους είναι άνω των 60 ετών και επιθυμούν να πάνε να κάνουν την τρίτη δόση. Ανοίγουν συνεχώς και νέες γραμμές και ανοίγουν νέα εμβολιαστικά κέντρα, οι πολίτες καλό είναι να μπαίνουν ξανά στην πλατφόρμα για να βλέπουν εάν υπάρχει ραντεβού σε συντομότερη ημερομηνία», σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, «αυτοί που έχουν συμπληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει ήδη περάσει ένα τρίμηνο από τότε, είναι περίπου 6 εκατομμύρια. Το σύστημα άντεξε τους πάνω από 500.000 πολίτες που μπήκαν να κλείσουν ραντεβού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η χώρα μας πρωτοπορεί και δίνει σε όλους τους πολίτες την δυνατότητα να θωρακιστούν. Υπάρχει ένας όγκος αιτημάτων, σε 10 ημέρες θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση».

«Από την Παρασκευή το απόγευμα, οι εμβολιασμένοι στο εξωτερικό θα μπορούν να δηλώνουν τον εμβολιασμό που έκαναν στο εξωτερικό, με μοναδικό σκοπό να κάνουν την τρίτη δόση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να καταχωριστεί στο μητρώο μόνο όποιος θέλει να κάνει την τρίτη δόση. Δεν έχει νόημα απλώς να εγγραφεί κάποιος, διότι απλώς θα ταλαιπωρηθεί ο ίδιος. Αυτό αρχικά θα γίνει μόνο μέσω των ΚΕΠ, όμως σύντομα θα λειτουργήσει και σχετική εφαρμογή στο gov.gr», επεσήμανε ο κ. Γεωργαντάς.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των ανήλικών, για τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών έρχονται τις επόμενες ημέρες 60.000 δόσεις εμβολίων της Pfizer. «Μακάρι να υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση», είπε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λέγοντα ότι «στις ηλικίες 15-17 ετών υπάρχει μια καλή συμμετοχή, έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο ή το έχουν προγραμματίσει γύρω στο 42-45%, ενώ είναι πιο χαμηλό το ποσοστό στις ηλικίες 12-14 ετών. Το μόνο που δεν έλειψε, είναι κάποιος να ήθελε να κάνει εμβόλιο και αυτό να μην υπήρχε».

