Γυναικοκτονία στη Λακωνία: έπνιξε τη γυναίκα του

Η 14η γυναικοκτονία της χρονιάς αυτήν τη φορά στη Λακωνία. Τα πρώτα στοιχεία για το νέο έγκλημα έμφυλης βίας.

Ενας ανδρας έπνιξε τη γυναίκα του στη Λακωνία και στη συνέχεια παραδόθηκε.

Η νέα γυναικοκτονία έγινε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Βλαχιώτη Λακωνίας.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι, ο 40χρονος καβγάδισε με την 36χρονη σύζυγό του και την έπνιξε.

Στη συνέχεια ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, κάλεσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που συνέλαβαν το δράστη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, η γυναίκα δεν έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο και ως αιτία του θανάτου της ορίζεται ο πνιγμός.

Το ζευγάρι είχε δύο ανήλικα παιδιά και σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εργάτες γης.

Πρόκειται για την 14η γυναικοκτονία από την αρχή του 2021.

