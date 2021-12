Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί παιδιών - Τσολιά: Ασφαλή τα εμβόλια, με ήπιες τυχόν παρενέργειες

Τι λέει η Καθ. Παιδιατρικής για την συμβολή των ανήλικων στην διασπορά της νόσου, την χορήγηση άδειας για τα εμβόλια στα παιδιά και τις περιπτώσεις εμφάνισης μυοκαρδίτιδας από τον κορονοϊό ή μετά τον εμβολιασμό.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Δευτέρα η Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ερωτηθείσα για τον εμβολιασμό των παιδιών για προστασία από τον κορονοϊό, η κ. Τσολιά είπε ότι είναι «ασφαλή και αποτελεσματικά τα εμβόλια, προστατεύουν από τον ιό, προστατεύουν τα παιδιά από την βαριά νόσηση».

Σημείωσε πως «το όφελος των εμβολίων είναι μεγαλύτερο από τις ελάχιστες, ήπιες ανεπιθύμητες παρενέργειες», ενώ διευκρίνισε πως «η μυοκαρδίτιδα, είναι ένα παροδικό φαινόμενο που παρατηρείται μόνο σε ορισμένους νέους, μετά τον εμβολιασμό. Μπορεί όμως να προκληθεί μυοκαρδίτιδα και αν νοσήσει κάποιος με κορονοϊό. Αν προκληθεί από την νόσηση, είναι πολύ πιο σοβαρή η κατάσταση».

«Τα εμβόλια για τα παιδιά παίρνουν μια επείγουσα έγκριση αρχικώς, όπως συνέβη και με τα εμβόλια για τους ενήλικες, καθώς κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση τους για την προστασία των παιδιών. Έχει δοθεί η επείγουσα έγκριση τόσο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ακολούθως θα δοθεί η κανονική έγκριση», σημείωσε η κ. Τσολιά.

Όπως ανέφερε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής, «το εμβόλιο για τα παιδιά έχει το 1/3 της δόσης και δεν περιμένουμε ανεπιθύμητες παρενέργειες. Στις ΗΠΑ έχουν εμβολιαστεί ήδη πάνω από 4 εκατομμύρια παιδιά και δεν έχουμε αναφορές για κάποια σοβαρή παρενέργεια».

«Η άποψη μας παραμένει σταθερά ίδια. Είπαμε ότι τα παιδιά νοσούν σπάνια σοβαρά, αλλά συμβαίνει. Επίσης, παρουσιάζουν το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο που καμιά φορά είναι σοβαρό και χρειάζεται νοσηλεία, ορισμένες φορές και νοσηλεία στην ΜΕΘ», τόνισε η Μαρία Τσολιά, προσθέτοντας ότι «με την μετάλλαξη Δέλτα τα περιστατικά αυτά αυξήθηκαν. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι και κολλάνε τα παιδιά και μεταδίδουν τον ιό και τον μεταφέρουν συχνά στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Τα παιδιά συμμετέχουν εξίσου με τους ενήλικες στην διασπορά της νόσου».

Με αφορμή την τραγωδία με την 14χρονη στην Λαμία, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής υπογράμμισε πως «μικροί και μεγάλοι, αν αρρωστήσουν πρέπει να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να μην περιμένουν», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ανήλικους, λέγοντας «αν τα παιδιά δεν φαίνονται καλά, αν έχουν δυσκολία στην αναπνοή, αν έχουν υψηλό πυρετό ή αν παρατείνεται ο πυρετός, αν εμφανίζουν σημάδια αφυδάτωσης, πρέπει οι γονείς να αναζητήσουν βοήθεια».

