Κοινωνία

Κακοκαιρία: πού θα “χτυπήσει” τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι περιοχές που θα βρεθούν τη Δευτέρα στο «στόχαστρο» του νέου κύματος κακοκαιρίας.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό, κινούμενο από την Ιταλία προς το Ανατολικό Αιγαίο, αναμένεται να προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στο σύνολο της χώρας το διήμερο Δευτέρας -Τρίτης, καθώς και στο πρώτο μισό της Τετάρτης, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Δυτική Ελλάδα, τη νύχτα προς Τρίτη τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης), ενώ για το υπόλοιπο της Τρίτης τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Αιγαίο. Την Τετάρτη τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, τη Δευτέρα χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι πυκνές, ενώ την Τρίτη οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και ενδεχομένως ημιορεινά τμήματα της Βόρειας Ελλάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – self test: Δωρεάν για όλους από σήμερα

Επέτειος Γρηγορόπουλου: έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μετάλλαξη Όμικρον – Φάουτσι: ενθαρρυντικές οι πρώτες ενδείξεις