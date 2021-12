Κοινωνία

Δημήτρης Λινός: Χειροτονήθηκε ιερέας ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού

Διπλή χειροθεσία μέσα στο Σαββατοκύριακο για τον διακεκριμένο καθηγητή Ιατρικής, παρουσία της πρεσβυτέρας Αθηνάς Λινού και μελών της μεγάλης οικογένειας τους.

Ο καταξιωμένος καθηγητής χειρουργικής, ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνταξιούχος), Διευθυντής του «Υγεία» στην χειρουργική και με σπουδές στο Χάρβαντ, ο Δημήτρης Λινός, χειροτονήθηκε ιερέας.

Ο κ. Λινός, σύζυγος της Καθηγήτριας Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθηνάς Λινού, η οποία είναι πλέον πρεσβυτέρα, το Σάββατο χειροτονήθηκε διάκονος στην Ιερά Μονή Τίμιου Προδρόμου στην Ανατολή Αγιάς, ενώ την Κυριακή το πρωί ακολούθησε η χειροτονία του ως ιερέα στην Ιερά Μονή Παναγία Ταξιαρχών Πηλίου.

Χειροτονήθηκε, από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, Ιγνάγιο, με τον οποίο συλλειτούργησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Αγιάς, Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Μακρής και ο Εφημέριος της Ανατολής και της Ι.Μ., Πρωτοπρεσβύτερος Ρίζος Κομήτσας.

Η οικογένεια Λινού ήθελε η τελετή να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και η προσωπική τους στιγμή να μην δημοσιοποιηθεί. Γι’ αυτό και επέλεξαν τις δυο αυτές μονές για τη χειροτονία. Με το γυναικείο μοναστήρι, μάλιστα, έχουν μακρόχρονη σχέση με την ηγούμενη Θεοδέκτη.

Μετά την χειροτονία του, πάντως, ο Δημήτρης Λινός θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ιατρική.

Ο κ. Λινός ήταν ανέκαθεν πολύ πιστός και δεν έχανε την ευκαιρία να υπογραμμίζει την σημασία της πίστης σε πολλά άρθρα του. Για πολλούς πάντως αποτελεί έκπληξη η επιλογή του.

