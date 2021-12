Αθλητικά

Τένις- Τσιτσιπάς: σταθερός στην παγκόσμια κατάταξη

Δείτε ποιοι αποτελούν την πρώτη δεκάδα των καλύτερων τενιστών αυτήν την περίοδο και την θέση σε αυτήν που καταλαμβάνει ο Έλληνας πρωταθλητής.

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP αυτή την εβδομάδα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 4η θέση του κόσμου με 6.540 βαθμούς, πίσω από τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Ρώσο Ντανίιλ Μεντβέντεφ και τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία): 11.540 βαθμοί Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία): 8.640 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία): 7.840 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ): 6.540 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία): 5.150 Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία): 4.875 Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία): 4.568 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία): 4.160 Χούμπερτ Χουρκάζ (Πολωνία): 3.706 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία): 3.350

Σταθερή έμεινε και η Μαρία Σάκκαρη στην θέση της, στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών.