Παράξενα

Βόλος: διασωληνωμένος ο δρομέας που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μέσα στην θάλασσα, αφού χτυπήθηκε από το όχημα, ενώ έτρεχε στην άκρη του δρόμου

Διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται δρομέας, ο οποίος το πρωί, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο προς Αγριά, στο ύψος της Παιδόπολης.

Οδηγός ΙΧΕ αυτοκινήτου παρέσυρε τον άτυχο δρομέα ο οποίος από το χτύπημα που δέχθηκε κατέληξε στη θάλασσα.

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Bόλου.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Λινός: Χειροτονήθηκε ιερέας ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού

Εμβολιασμοί παιδιών - Τσολιά: Ασφαλή τα εμβόλια, με ήπιες τυχόν παρενέργειες

Γυναικοκτονία στη Λακωνία: έπνιξε τη γυναίκα του