ΕΠΑΛ Αιγάλεω: Ένταση και φωτιές σε κάδους (εικόνες)

Ομάδα περίπου 100 ατόμων απέκλεισε την οδό Θηβών στο ρεύμα προς Αιγάλεω.

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από τα ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω στην οδό Θηβών.

Οι διαμαρτυρόμενοι έκλεισαν τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας έξω από το ΕΠΑΛ στο ρεύμα προς Αιγάλεω με κάδους απορριμμάτων.





Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιά στους κάδους, ενώ στο σημείο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση προκλήθηκε με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

