ΚΙΝΑΛ: Ο Λοβέρδος θα “δώσει γραμμή” για τον δεύτερο γύρο

Το μήνυμα του Ανδρέα Λοβέρδου μετά τον α’ γύρο των εκλογών για ανάδειξη αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής.

Την πρόθεσή του να ανακοινώσει έως αύριο τον υποψήφιο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής που θα στηρίξει στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΚΙΝΑΛ, εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε ότι είναι πολιτικός θέσεων που ποτέ δεν κρύφτηκε και γι αυτό θα πάρει θέση και τώρα, ανακοινώνοντας εάν θα ψηφίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Γιώργο Παπανδρέου την προσεχή Κυριακή. Πριν προχωρήσει σε ανακοινώσεις, θα μιλήσει με τους συνεργάτες του, βουλευτές και μη, καθώς όπως είπε σέβεται εκείνους που τον πλαισίωσαν.

Ο κ. Λοβέρδος που χθες έμεινε εκτός της κούρσας διαδοχής στο ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι το κυρίως μήνυμα που έστειλαν οι κάλπες είναι η ανανέωση. Σχετικά με τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές, τόνισε ότι αποτελούν πολιτικό θέμα, καθώς αποδεικνύει ότι η παράταξη είναι παρούσα. Έκανε μάλιστα λόγο για ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Ευχαρίστησε τις δεκάδες χιλιάδες που τον ψήφισαν λέγοντας ότι θα συνεχίσει και πως δεν θα τους εγκαταλείψει. Όπως είπε στη μάχη των ιδεών σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, το όνομα, την ταυτότητά του αλλά και την προσδοκία για υπερδιπλασιασμό δυνάμεων κέρδισε, ωστόσο έχασε στην κάλπη.

Στο ερώτημα εάν ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής, ο κ. Λοβέρδος είπε πως δεν μπορεί να απαντήσει για λογαριασμό του και πως θα ήταν και «λίγο προβοκατόρικο» να πει κάτι εναντίον του. «Να τον ρωτήσετε εσείς. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό», είπε στους δημοσιογράφους.

