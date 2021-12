Life

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικά τις σκηνές που προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”, από το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Ακόμη ένα «δυνατό» επεισόδιο της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», θα απολαύσουμε απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Σε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», παρακολουθήσαμε την τρυφερή σκηνή της επανασύνδεσης του Κωνσταντή με την Δρόσω, μετά από ένα δείπνο που ετοίμασε εκείνος για να της δείξει την αγάπη και το ενδιαφέρον του.

Η Δρόσω, στο απόσπασμα που παρακολουθήσαμε δίνει στον Κωνσταντή να καταλάβει ότι από εδώ και πέρα θα πορευτούν μαζί.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την σειρά «Άγριες Μέλισσες» που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Ο Ζάχος είναι αποφασισμένος ν’ ανακαλύψει τον λόγο που δόθηκε η εντολή δολοφονίας του Ορφανίδη και των συντρόφων του. Η συνάντησή του μ’ έναν ισχυρό άντρα του καθεστώτος μπορεί να τον οδηγήσει στην πολυπόθητη αλήθεια. Η Ασημίνα ενημερώνει τον Πέτρο για την απόφαση που πήρε με τον Νικηφόρο να κρατήσουν μακριά απ’ τον Σέργιο τις νέες τους σχέσεις. Τι αντίκτυπο, όμως, θα έχει αυτό στον δεσμό τους;

Η Κορίνα παγιδεύει τον Μελέτη για να της αποκαλύψει την πραγματική αιτία που καθυστέρησε στον γάμο τους. Η Μυρσίνη προσεγγίζει έναν καινούριο σύμμαχο για να ξεσκεπάσει τις ερωτοδουλειές του Δούκα. Η μέρα του Στρατοδικείου φτάνει και ο Λάμπρος θα δεχθεί στις φυλακές μια απρόσμενη επίσκεψη.

Ο Ακύλας συνεχίζει τις προσπάθειες ν’ ανακαλύψει τον εραστή της Ζωής, αλλά οι έρευνές του θα τον οδηγήσουν σ’ ένα άλλο μέλος της οικογένειας Μεγαρίτη και ο Ακύλας θα δεχθεί το ισχυρότερο χτύπημα.

