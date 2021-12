Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: Οι νοσηλείες στις ΜΕΘ και τα ποσοστά ανεμβολίαστων

Ποια είνα η κατάσταση με τους ασθενείς με κορονοϊό στο σύνολο των νοσοκομείων της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στους 212 ανέρχονται σήμερα οι ασθενείς με Covid, οι οποίοι νοσηλεύονται στο σύνολο των νοσοκομείων της Μακεδονίας και της Θράκης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της 3ης και 4ης ΥΠΕ, με τα ποσοστά ανεμβολίαστων να κυμαίνονται από 84,4 έως 95,1%.



Συνολικά 1278 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες Covid, με ποσοστά ανεμβολίαστων 72,7-76,9% και 119 σε απλές κλίνες με μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου, με ποσοστά ανεμβολίαστων 88,9-89,2%.

Συγκεκριμένα, στα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία) νοσηλεύονται σε απλές κλίνες 663 ασθενείς με Covid, εκ των οποίων οι 510 ανεμβολίαστοι (76,9%), 122 σε ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 116 ανεμβολίαστοι (95,1%) και 45 σε απλές κλίνες με μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου, εκ των οποίων οι 40 ανεμβολίαστοι (88,9%).

Στα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ (Θεσσαλονίκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) νοσηλεύονται σε απλές κλίνες 615 ασθενείς με Covid, εκ των οποίων οι 447 ανεμβολίαστοι (72,7%), 90 σε ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 76 ανεμβολίαστοι (84,4%) και 74 σε απλές κλίνες με μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου, εκ των οποίων οι 66 ανεμβολίαστοι (89,2%).

