ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 13,4% το τρίτο τρίμηνο του 2021

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 13,4%.

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 12,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29,0%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 18,7%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 48,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 84,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 58,1%.

Σταϊκούρας: επιβεβαιώνεται η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Για επιβεβαίωση της ισχυρής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ. Επεσήμανε, παράλληλα, ότι πλέον καθίσταται απολύτως εφικτός ο στόχος για το 2021, αφού είναι ρεαλιστικός, ίσως και συντηρητικός. Και απηύθυνε κάλεσμα ένταση των προσπαθειών, ώστε η παρούσα ισχυρή ανάκαμψη να δώσει τη σκυτάλη σε υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το γ' τρίμηνο του 2021. Στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ, παράλληλα, αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω η πορεία του ΑΕΠ το α' και το β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Έτσι, για το 9μηνο του 2021, ο ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώνεται, πλέον, πάνω από το 9,3%.

Επιβεβαιώνεται, επομένως, η ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και καθίσταται απολύτως εφικτός ο στόχος για το 2021, αφού είναι ρεαλιστικός, ίσως και συντηρητικός. Ανάκαμψη που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των καθαρών εξαγωγών. Η εξέλιξη αυτή, μαζί με τη συρρίκνωση της ανεργίας και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της ορθότητας και αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Είναι στο χέρι όλων μας- πολιτείας και κοινωνίας- να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, να υπερβούμε νέες, εξωγενείς κυρίως, προκλήσεις και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η παρούσα ισχυρή ανάκαμψη να δώσει τη σκυτάλη σε υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προς όφελος όλων των πολιτών- και πρωτίστως της νέας γενιάς».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε δήλωσή του με αφορμή την ανακοίνωση του ΑΕΠ 3ου τριμήνου 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει:

«Οι σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ μας γεμίζουν αισιοδοξία για να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε ώστε να ανορθώσουμε την ελληνική οικονομία μέσα στη θύελλα της πανδημίας. Παρά την πανδημία, τα στοιχεία του 3ου τριμήνου το κατατάσσουν ως το καλύτερο 3ομηνο από το 2011 με ιδιαίτερη επίδραση σ’ αυτές τις καλές επιδόσεις του τομέα των επενδύσεων. Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) κατά 18,1% σε ετήσια βάση αποτελεί, σε απόλυτο αριθμό, την καλύτερη μας επίδοση εδώ και μία 10ετία και θέτει θεμέλια για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι στόχοι ακόμη και του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη του 2021 φαίνεται να επιτυγχάνονται. Τελικό αποτέλεσμα θα έχουμε με την ολοκλήρωση του έτους. Ελπίζω να πάμε και ακόμη καλύτερα».

ΣΥΡΙΖΑ: “Αυτοθαυμάζονται εργαλειοποιώντας τη στατιστική”

Η τομεάρχς Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ‘Εφη Αχτσιόγλου, σε δήλωσή της αναφέρει πως «όταν η ΕΛΣΤΑΤ βάθαινε την ύφεση του 2020 από το αρχικό -8,2% στο -9%, ήταν απλά Παρασκευή (15/10) για τον κ. Σταϊκούρα. Σήμερα που λόγω των αναθεωρήσεων προς το χειρότερο της ύφεσης του 2020 τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2021 εμφανίζουν είτε μικρότερη ύφεση είτε μεγαλύτερη ανάκαμψη, ο κ. Σταϊκούρας πανηγυρίζει. Και μάλιστα την ώρα που η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ σαφώς επισημαίνει ότι οι δείκτες του 2021 μεταβλήθηκαν λόγω της βαθύτερης ύφεσης του 2020. Η εργαλειοποίηση της στατιστικής έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ομοίως και οι επικοινωνιακοί τακτικισμοί».

