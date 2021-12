Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη, ο Πλούτωνας και οι “υπερβολές” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για ημέρες με υπερβολές στον συναισθηματικό τομέα που μπορεί να μην βρουν την δέουσα ανταπόκριση, αλλά και ημέρες απατηλές για πολλά ζώδια, κατά τις οποίες μπορεί να υπάρξουν εξαπατήσεις σε διάφορους τομείς, προειδοποίησε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα είναι πολύ κοντά και δημιουργούν πολύ ζεστές φιλίες και αγάπες, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουν τα πράγματα».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ακόμη πως «σήμερα είναι μια καλή ημέρα για να κάνουμε κάποιες χειρονομίες και κινήσεις, αλλά επειδή οι ημέρες είναι λίγο απατηλές, μπορεί να έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα».

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε πως πολλά ζώδια θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε ότιι αφορά συμφωνίες, υπογραφές συμβολαίων και δεσμεύσεις, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος εξαπάτησης.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Δημήτρης Λινός: Χειροτονήθηκε ιερέας ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού