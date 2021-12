Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - μετάλλαξη Όμικρον: δύο κρούσματα στην Αθήνα

Τα δυο ύποπτα κρούσματα είχαν τεθεί τα προηγούμενα 24ωρα στο μικροσκόπιο των Αρχών.



Με τη μετάλλαξη "Όμικρον" διαγνώστηκαν τα δυο ύποπτα κρούσματα που είχαν τεθεί τα προηγούμενα 24ωρα στο μικροσκόπιο των ερευνητών της χώρας μας, σύμφωνα με πληροφορίες



Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο κρούσματα που βρίσκονται στην Αθήνα και έφτασαν στη χώρα από Ν. Αφρική πριν την ισχύ των μέτρων απαγόρευσης, επιβεβαιώθηκε ότι μολύνθηκαν από την μετάλλαξη "Όμικρον".

Τα δυο κρούσματα, που είχαν τεθεί σε καραντίνα τα προηγούμενα 24ωρα, είχαν ήπια συμπτωματολογία και γι' αυτό υποβληθηκαν σε διαγνωστικό έλεγχο. Τα δύο νέα περιστατικά δεν σχετίζονται με τον 40χρονο άνδρα στην Κρήτη που είναι ο «ασθενης 0» της Omicron στην Ελλάδα. Είχαν ωστόσο έρθει στην Ελλάδα από χώρες της νότιας Αφρικής πριν την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

