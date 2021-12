Life

“Η Φάρμα”: αποκλειστικά πλάνα και αποκαλύψεις Τανιμανίδη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Το ειδύλλιο που αναπτύσσεται και “προχωράει” παρακάτω, ο Ψωμιάδης, ο Γαρδέλης και οι αποκαλύψεις του παρουσιαστή, ο οποίος μίλησε με μεγάλη τρυφερότητα για την σύζυγο και τα δίδυμα τους.

Αποκαλύψεις για το ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1, «Η Φάρμα» έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης, που ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Σάκης Τανιμανίδης είπε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες οι παίκτες που συμμετέχουν σε αυτόν τον κύκλο της «Φάρμας», ενώ αναφέρθηκε σε ορισμένους από αυτούς, καθώς και σε ένα ειδύλλιο που φαίνεται πως αναπτύσσεται μέσα στο σπίτι και το οποίο θα δούμε να εξελίσσεται, στα επεισόδια που θα προβάλλονται στον ΑΝΤ1 από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 και κάθε Παρασκευή στις 21:30.

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα για το ποίημα που ο Σταμάτης Γαρδέλης αφιέρωσε στον παρουσιαστή της εκπομπής «Το Πρωινό», ο Σάκης Τανιμανίδης είπε πως «οτιδήποτε λέει ο Γαρδέλης, δεν το καταλαβαίνει κανείς», ενώ αναφέρθηκε και στον Παναγιώτη Ψωμιάδη.

«Ο Ψωμιάδης είναι 73 ετών, πέρα από την πολιτική του καριέρα, εκτός από τον σεβασμό για την ηλικία του, δεν κόλλησε να μπει σε ένα ριάλιτι σαν την «Φάρμα». Ο ίδιος έχει ζητήσει να μην υπάρξει καμία ιδιαίτερη αντιμετώπιση του. Μπορεί το καθάρισμα της τουαλέτας να δημιουργεί ένα συνειρμό, αλλά ήταν μια εύκολη δουλειά, διότι άλλοι πέντε είχαν αναλάβει να ανοίξουν ένα λάκκο. Μια χαρά ήταν ο Παναγιώτης, το δέχθηκε χωρίς κανένα παράπονο».

Στις αναφορές των παρουσιαστών πως «έχουμε παρατηρήσει ένα θαυμασμό από την Αγγελική Ηλιάδη προς τον Γρηγόρη Αναστασιάδη», ο Σάκης Τανιμανίδης είπε πως «αυτό έχουμε δει στα επεισόδια μέχρι τώρα, όπως όταν ο Γρηγόρης πατούσε σταφύλια και η Αγγελική θαύμαζε τους μηρούς του. Είναι ένας θαυμασμός, ο οποίος προχωράει “παρακάτω”».

Στην εκπομπή προβλήθηκαν αποκλειστικά και αποσπάσματα από το επεισόδιο της Δευτέρας, που θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1, με μια σκηνή από την ώρα που κάνει μπάνιο ο Γρηγόρης να προκαλεί αντιδράσεις στο πάνελ:

«Εγώ αυτό που λέω για την τηλεθέαση είναι μια «πανοπλία», είναι ότι σημασία έχει το περιεχόμενο, να λες τι «ωραίο είναι αυτό». Εγώ έχω κάνει εκπομπή με τηλεθέαση 70% για έναν χόονο, το Survivor, αλλά δεν το αντιμετώπισα διαφορετικά. Αν κάνει τηλεθέαση γύρω στο 15% η «Φάρμα» νομίζω ότι θα είναι καλά, δεδομένου του ανταγωνισμού που υπάρχει.

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε ακόμη για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του και την επέκταση τους, με την δημιουργία Μουσείων Ψευδαισθήσεων σε διάφορες πόλεις του κόσμου, όπως στο Μαϊάμι, στο Λονδίνο και στο Παρίσι, που θα προστεθούν στα 7 που ήδη λειτουργούν σε Ελλάδα, Τουρκία και άλλες τρεις χώρες, λέγοντας πως «εάν δεν ρισκάρεις, δεν θα κερδίσεις. Εν προκειμένω πάντως, πλέον είναι ένα υπολογισμένο ρίσκο, καθώς ως επιχειρήσεις τα Μουσεία αυτά πάνε καλά».

Με ιδιαίτερη τρυφερότητα μίλησε για τις κόρες του και την σύζυγο του, Χριστίνα Μπόμπα, που έχει αναλάβει κατά κανόνα την φροντίδα τους, αναφέροντας στιγμιότυπα από την οικογενειακή ζωή τους και λέγοντας μεταξύ άλλων, «στην ζωή μου έχω ερωτευτεί τρεις φορές: μία την Χριστίνα, δεύτερη τις κόρες μου και τρίτη φορά την Χριστίνα για τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά μας».

Παρακολουθείστε την συνέντευξη του Σάκη Τανιμανίδη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

