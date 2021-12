Πολιτική

Οικονόμου: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους άνω των 60 ετών αποδίδει

Τι είπε για το επιδημιολογικό φορτίο στην χώρα, πόσα εμβόλια κλείστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Τι ανέφερε για την επένδυση της Amazon Web Services.



«Η πολιτική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις και η αναπτυξιακή μας στρατηγική δημιουργούν ουσιαστικές προοπτικές ευημερίας και προκοπής, για την πατρίδα, για όλους τους Έλληνες και κυρίως για τη νέα γενιά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είχε αναφερθεί αναλυτικά στην επένδυση της Amazon Web Services και επεσήμανε πως «η Ελλάδα γίνεται κόμβος για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας», υπογραμμίζοντας πως μέσα σε δύσκολες συγκυρίες, «με αυτόν τον τρόπο αυτό απαντάμε στις κρίσεις, φέρνουμε άμεσα και έμμεσα πλούτο στη χώρα και στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα γενιά με ποιοτικές θέσεις εργασίας και θελκτικό εισόδημα».

Ξεκινώντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι «Το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης» αλλά επιβάλλεται να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να τηρούμε τα μέτρα.

Μίλησε για τα τρία όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και είπε ότι πρώτον εμβολιαζόμαστε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να μη νοσήσουμε βαριά, να μην κινδυνεύσουμε, αλλά και για να μην μεταδώσουμε τον ιό στο περιβάλλον μας και γενικότερα στην κοινότητα. Στη συνέχεια τόνισε ότι κάνουμε όλοι- εμβολιασμένοι και μη- συστηματική χρήση του testing, προκειμένου να ξέρουμε ποια είναι η κατάστασή μας, αλλά και για να μη μεταφέρουμε άθελά μας τη λοίμωξη στο περιβάλλον μας και σημείωσε ότι από σήμερα ξεκινάει δωρεάν διάθεση self-test σε κάθε ενήλικα πολίτη. Και τρίτο, τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, κυρίως τη χρήση μάσκας που είναι υποχρεωτική, τόσο σε κλειστούς όσο και ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ακόμη ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών φαίνεται να αποδίδει σημαντικά θετικά αποτελέσματα και τόνισε ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τρεις μέρες μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας - από την Τρίτη το μεσημέρι μέχρι και σήμερα – 59.864 συμπολίτες μας στις ηλικίες άνω των 60 ετών έκλεισαν ραντεβού πρώτης δόσης.

Τις τελευταίες δέκα μέρες 151.489 πολίτες απ' όλες τις ηλικιακές ομάδες έχουν κλείσει ραντεβού για την πρώτη δόση και πάνω από ένα εκατομμύριο για την αναμνηστική. Πάνω από το 1/10 της συγκεκριμένης ομάδας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας που παρέμεναν για 11 μήνες απροστάτευτοι άλλαξαν στάση και έκαναν μια επιλογή ζωής σε μόλις τρεις ημέρες, είπε ο κ. Οικονόμου και αναφέρθηκε στη σημασία του να μη χαθούν οι γιορτές για λόγους όπως είπε οικονομικούς, κοινωνικούς και θρησκευτικούς.

Επανέλαβε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε μέχρι τις 15 Ιανουαρίου να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι πολίτες που βρίσκονται στην ευάλωτη ηλικιακή ομάδα η οποία καλύπτεται πλέον από την υποχρεωτικότητα, ώστε να μη χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κυρώσεις.

Δεύτερος στόχος η επιτάχυνση της αναμνηστικής δόσης που κρίθηκε αναγκαία για συγκεκριμένους λόγους. Η επιδημία είναι δυναμική και όπου χρειάζεται αναπροσαρμόζουμε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τόνισε. Ανέφερε ακόμη ότι έχουν κλειστεί 535.662 ραντεβού αναμνηστικής δόσης από το Σάββατο μέχρι και σήμερα. Επεσήμανε ότι δόθηκε το πράσινο φως για εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών αλλά η πλατφόρμα θα ανοίξει όταν παραληφθούν τα αντίστοιχα εμβόλια.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού και στο ταξίδι του σε Ισραήλ αλλά και στο Σότσι, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι εκλογές στο ΚΙΝΑΛ

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Γιάννης Οικονόμου ρωτήθηκε σχετικά με το ποιο μήνυμα λαμβάνει η κυβέρνηση τόσο από τη χτεσινή μεγάλη συμμετοχή των πολιτικών στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ όσο και με την πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη ως επιλογή ανανέωσης και ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι η εκλογή αρχηγού του ΚΙΝΑΛ είναι ένα πολιτικό γεγονός που η κυβέρνηση παρακολουθεί με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και πρόσθεσε:

«Η δημοκρατία αναδεικνύεται με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και όχι με την αποχή τους. Το σημαντικό είναι να μην μένουν τα κόμματα περίκλειστα. Είναι κάτι που κάνει η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής».

Στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές



Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ζήτημα επιτάχυνσης των πολιτικών εξελίξεων και προσφυγή σε πρόωρες εθνικές εκλογές με αφορμή τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας» και πρόσθεσε ότι ως κυβέρνηση η ΝΔ «αξοποιούμε κάθε μέρα που περνά για να κάνουμε έργο για τους πολίτες. Είτε έχει να κάνει με την πανδημία,είτε έχει να κάνει με τις επενδύσεις, είτε έχει να κάνει με σπουδαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αξιοποιούμε κάθε μέρα που θα αξιολογηθεί στο τέλος της τετραετίας και οι πολίτες θα επιλέξουν».

