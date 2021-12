Συνταγές

Πέτρος Συρίγος: Τηγανιά ψαρονέφρι με μαυροδάφνη και δαμάσκηνα

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, ετοίμασε και μας προτείνει μια εύκολη συνταγή για το καθημερινό, ακόμη και το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Τηγανιά ψαρονέφρι με δαμάσκηνα και μαυροδάφνη ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως λέει ο Πέτρος Συρίγος, είναι μια υπέροχη συνταγή που θα την λατρέψεις!

Είναι μια συνταγή και ένα φαγητό που μπορεί να σταθεί άνετα και στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας.

Συστατικά για την τηγανιά ψαρονέφρι με δαμάσκηνα

400 γρ ψαρονέφρι

1 μικρό λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.σ βούτυρο φρέσκο

100 ml Μαυροδάφνη

12 δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι

1 κύβο βοδινό ζωμό

½ κγ κανέλα

½ κγ μπαχάρι

Αλάτι και πιπέρι

1 κ.τ.σ κουκουνάρι

1 κ.τ.σ σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Η συνταγή για την τηγανιά χοιρινή Κόβουμε το ψαρονέφρι Julienne(σε λεπτές λωρίδες) και το αλατοπιπερώνουμε Σοτάρουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά με δυο ΚΣ ελαιόλαδο και 1 ΚΣ βούτυρο για 4 λεπτά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά. Σβήνουμε με τη Μαυροδάφνη. Βάζουμε σπασμένο τον κύβο του βοδινού ζωμού (σημ: μπορούμε και να τον παραλείψουμε) και τα δαμάσκηνα. Αρωματίζουμε με τα μπαχαρικά και αλατοπιπερώνουμε. Γαρνίρουμε με λίγο κουκουνάρι στο κέντρο του τηγανιού και σχοινόπρασο ψιλοκομμένο.