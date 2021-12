Κοινωνία

Παναγιώτης Ευστρατίου: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ

Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΣτΕ έρχεται μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση ναρκωτικών. Τι απαντά ο ίδιος.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος του Γ' Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Παναγιώτης Ευστρατίου, μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση ναρκωτικών, που είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα.

Ειδικότερα, κ. Ευστρατίου επισημαίνει ότι παραιτήθηκε για την προάσπιση του κύρους του δικαστηρίου αν και δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η παραίτησή του κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου.

Το όνομα του 66χρονου δικαστικού ενεπλάκη σε υπόθεση χρήσης κοκαΐνης νεαρών ατόμων στα νότια προάστια της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πολυκατοικία που διαμένει.

Αστυνομικός ειδοποίησε συναδέλφους του ότι νεαρά άτομα κινούνται ύποπτα σε περιοχή των νοτίων προαστίων. Άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησε έλεγχο στα νεαρά άτομα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς στο σπίτι όπου διέμενε ο εν λόγω δικαστικός και εκεί βρέθηκαν υπολείμματα της ίδιας ναρκωτικής ουσίας σε ένα μπουκάλι.

Ο κ. Ευστρατίου εισήλθε στο δικαστικό Σώμα τον Μάρτιο του 1983, προήχθη σε σύμβουλο Επικρατείας τον Ιούλιο του 2004 και προήχθη σε αντιπρόεδρο του ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2019.

