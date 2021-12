Κοινωνία

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πορεία μαθητών και φοιτητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πορεία πραγματοποίησαν μαθητές και φοιτητές για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Μαθητική και φοιτητική πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με κεντρικό σύνθημα «το κίνημα θα πει την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη», μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και έκαναν πορεία προς τη Βουλή.

Η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί.

Σημειώνεται, ότι με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας κλειστός είναι από τις 10:30 ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Σημειώνεται ότι στις 6.00 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Πορεία και στην Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση στην Καμάρα και πορεία πραγματοποίησαν, το μεσημέρι, φοιτητές, μαθητές και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με αφορμή τα δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας και κατευθύνθηκαν από την Εγνατία και την οδό Ίωνος Δραγούμη, στην οδό Αγίου Δημητρίου, πέρασαν μπροστά από το ΥΜΑΘ και κατέβηκαν από την οδό Ιασωνίδου στην Καμάρα, ενώ ένα τμήμα της πορείας συνέχισε και ολοκλήρωσε τη διαμαρτυρία μπροστά στο μπλόκο της αστυνομίας, στο Συντριβάνι.

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις, η μία στην Καμάρα, στις 5μμ, και η άλλη μία ώρα αργότερα στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

Μήνυμα με αφορμή την συμπλήρωση 13 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια στέλνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Twitter:

Δεκέμβριος 2008, οι μέρες του Αλέξη και της βίαιης ενηλικίωσης μιας γενιάς. 13 χρόνια μετά, αυτή η γενιά, η πιο μορφωμένη και σκληρά εργαζόμενη, δοκιμάζεται από πολιτικές Μεσαίωνα στην εργασία & τη γνώση. Αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα που δε θα κλέβει τα όνειρα και το χαμόγελό της. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) December 6, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: διασωληνωμένος ο δρομέας που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Ψευτογιατρός: Με αυτούς που έγιναν καλά δεν θα ασχοληθείτε;

ΕΠΑΛ Αιγάλεω: Ένταση και φωτιές σε κάδους (εικόνες)