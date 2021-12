Life

“The 2Night Show”: ξεχωριστοί καλεσμένοι την Δευτέρα (εικόνες)

Δύο αγαπημένοι ηθοποιοί βρίσκονται τετ α τετ με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μιλούν για όλους και για όλα.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Αμαλία Καβάλη.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που υποδύεται την Ουρανία στις «Άγριες Μέλισσες», αποκαλύπτει πόσο εσωστρεφής είναι σαν χαρακτήρας, εξηγεί γιατί δεν υποστηρίζει το ρομαντικό ιδεώδες, αλλά και γιατί είναι κατά του γάμου.

Πώς κατάφερε να βρεθεί στο Πανεπιστήμιο Cambridge, ενώ ήταν μέτρια μαθήτρια; Από ποιον εθισμό κατάφερε να απαλλαγεί κατά τη διάρκεια της καραντίνας;

Τέλος, μιλάει για τον ρόλο της Ουρανίας και την απιστία του Κυριάκου. Άραγε, θα την δούμε στα επόμενα επεισόδια να τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα;

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Χάρης Ρώμας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, σεναριογράφος, αλλά πλέον και πολιτικός μιλάει για την ενασχόλησή του με τα κοινά, αποκαλύπτει ότι θα διεκδικήσει τη δημαρχεία του Χαλανδρίου και θα απέχει για κάποια χρόνια από τα τηλεοπτικά και θεατρικά δρώμενα.

Ο Χάρης Ρώμας εξηγεί γιατί οι πολιτικοί δεν λένε όσα πρέπει να λέγονται, αλλά όσα συμφέρει να ειπωθούν, ενώ παίρνει θέση στο θέμα του εμβολιασμού που ήταν και μια σημαντική αφορμή για τον πρόσφατο χωρισμό του.

Γιατί ήταν και είναι πετυχημένη η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»; Για ποιο λόγο μπήκε στο βιβλίο με τα ρεκόρ Γκίνες;

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη νέα του σειρά «Πεφταστέρι» και δηλώνει χαρούμενος, γιατί έχει κάνει ήδη το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

