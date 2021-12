Οικονομία

Spania.io: πρεμιέρα με video από τον Νίκο Γκάλη

Η πρώτη πλατφόρμα NFT στην Ελλάδα, ξεκινά την λειτουργία της, με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Το Spania.io, το 1ο ελληνικό NFT Marketplace, εγκαινιάζει τη λειτουργία του, με μια ιστορική δημοπρασία. Το πρώτο NFT της πλατφόρμας υπογράφεται από ένα θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών, το Νίκο Γκάλη.

Τι είναι τα NFTs;

Τα NFTs (Non-Fungible Tokens) είναι ψηφιακά πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και αυθεντικότητας, που αντιστοιχούν σε μοναδικά αντικείμενα, ψηφιακά ή και φυσικά. Βασισμένα στην τεχνολογία blockchain επιτρέπουν για πρώτη φορά σε ένα ψηφιακό αρχείο (λ.χ. ένα video ή μια φωτογραφία) να έχει πιστοποιημένο δημιουργό και ιδιοκτήτη. Επιπλέον, ένα ψηφιακό αρχείο αποκτά σπανιότητα, αφού ο δημιουργός του, όταν εκδίδει το NFT, ορίζει τον αριθμό των αντιτύπων του.

Έτσι, ενώ πολλοί μπορεί να βλέπουν ή να έχουν αντίγραφο του αρχείου, ένας είναι ο νόμιμος κάτοχος του αυθεντικού, αυτός έχει αγοράσει το πρωτότυπο από το δημιουργό του και αυτός μόνο μπορεί να το μεταβιβάσει - αν θέλει - την επόμενη κιόλας στιγμή, κερδίζοντας χρήματα αν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς.

To NFT μπορεί να θεωρηθεί το ψηφιακό αντίστοιχο της ετικέτας στο πίσω μέρος ενός πίνακα ζωγραφικής, που έχει την υπογραφή του καλλιτέχνη και αναφέρει τον αριθμό του αντιτύπου. Στα NFTs η υπογραφή είναι ψηφιακή και η γνησιότητα εξασφαλίζεται 100% από την τεχνολογία blockchain.

Στο εξωτερικό ήδη τα NFTs αλλάζουν χέρια με ιλιγγιώδη ρυθμό και αποτιμήσεις καθώς όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες, αθλητές, brands, οργανισμοί, media κ.α. εισέρχονται στο χώρο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό τους.

Τι αποκτά ο αγοραστής του NFT

Στο Spania.io θα βρείτε NFTs από προσεκτικά επιλεγμένους δημιουργούς με κριτήριο τη σπουδαιότητα και τη συλλεκτική αξία των αντικειμένων τους, αρχής γενομένης με ένα θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Νίκος Γκάλης – 4 φανέλες, ένας θρύλος

Η πρώτη δημοπρασία, που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, αφορά σε ένα video, βασισμένο στις φανέλες με τις οποίες ο Νίκος Γκάλης μεγαλούργησε, αρχικά στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ένα πρωτότυπο 3D animation μας μεταφέρει στο Πανεπιστήμιο του Seton Hall, στο Nick Gallis Hall της Θεσσαλονίκης, στο γήπεδο της Γλυφάδας που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό και φυσικά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τόπο του θριάμβου της Εθνικής ομάδας στο Εurobasket του 1987.

Οι φανέλες που χρησιμοποιήθηκαν στο video είναι αυτές ακριβώς που ο Νίκος Γκάλης έχει στην προσωπική του συλλογή, ενώ τη μουσική που επενδύει αυτό το ιστορικό NFT συνέθεσε ο Φοίβος.

Η δημοπρασία θα διαρκέσει μια εβδομάδα και ο νικητής, εκτός από το μοναδικής έκδοσης (1/1) NFT θα λάβει και μια φανέλα υπογεγραμμένη από το Νίκο Γκάλη ενώ θα έχει και μια συνάντηση μαζί του, μέσω βιντεοκλήσης.

Παράλληλα, τα επιμέρους video για κάθε φανέλα (Seton Hall, Άρης, Παναθηναϊκός, Εθνική Ελλάδας) θα διατεθούν και χωριστά, σε συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων και προκαθορισμένη τιμή και θα τα αποκτήσουν οι συλλέκτες που θα προλάβουν πριν εξαντληθούν. Όλα τα NFTs έχουν δημιουργηθεί από τη διεύθυνση του Νίκου Γκάλη στο blockchain.

Καθώς ο Νίκος Γκάλης δεν θα ξαναδημιουργήσει NFT, βασισμένο στις φανέλες της καριέρας του, οι αγοραστές των περιορισμένης έκδοσης αντιτύπων, που θα διατεθούν, θα έχουν μια σύνδεση με το θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, καταγεγραμμένη ανεξίτηλα στο blockchain και παράλληλα θα κατέχουν ένα σπάνιο περιουσιακό στοιχείο. Το NFT «Νίκος Γκάλης – 4 φανέλες, ένας θρύλος» δεν είναι σημαντικό μόνο εξαιτίας του τεράστιου ονόματος που το υπογράφει. Έχει ξεχωριστή συλλεκτική αξία καθώς είναι το πρώτο NFT από σημαντικό Έλληνα και το πρώτο του Spania.io.

Η εγγραφή στο Spania.io γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, δεν απαιτείται συναλλαγή με κρυπτονόμισμα και η πλατφόρμα αναλαμβάνει να δημιουργήσει το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι με ένα μόνο κλικ. Μάλιστα τα πρώτα μέλη που θα εγγραφούν στο Spania.io αποκτούν δωρεάν ένα συλλεκτικό NFT της πλατφόρμας».

