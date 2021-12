Κοινωνία

Γρηγορόπουλος - Μολότοφ: σύλληψη ανήλικων μαθητών στο Κουκάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκαν οι μαθητές, ενώ ετοίμαζαν μολότοφ για το συλλαλητήριο. Σε βαθμό κακουργήματος διώκεται πλέον το αδίκημα, με τον νέο νόμο.

(εικόνα αρχείου)

Σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων μαθητών, 17 ετών και κάτω όλοι τους, για κατασκευή και κατοχή βομβών μολότοφ, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, με τον νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ.

Οι τρεις ενήλικοι ςντοπίστηκαν στις 10:00, σε παγκακι στο Κουκάκι, να έχουν ένα μπιτονι βενζίνης.

Είχαν κατασκευάσει τρεις βόμβες μολότοφ και ετοιμαζόταν να φτιάξουν άλλες έξι.

Ετοιμαζόταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να πάνε στο μαθητικό συλλαλητήριο για τον Γρηγορόπουλο, όπως είπαν οι ίδιοι.

Αναφορικά με το συλλαλητήριο, έγιναν πολλοί προληπτικοί ελεγχοι και υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. απομάκρυναν κάποιες ομάδες οι οποίες είχαν πρόθεση να κινηθούν επιθετικά.

Πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η μαθητική και φοιτητική πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με κεντρικό σύνθημα «το κίνημα θα πει την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη», μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και έκαναν πορεία προς την Βουλή.

Η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί.

Σημειώνεται, ότι με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας κλειστός είναι από τις 10:30 ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Για τις 18:00 έχει προγραμματιστεί πορεία στο κέντρο της Αθήνας, για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, από οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Πορεία και στην Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση στην Καμάρα και πορεία πραγματοποίησαν, το μεσημέρι, φοιτητές, μαθητές και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με αφορμή τα δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας και κατευθύνθηκαν από την Εγνατία και την οδό Ίωνος Δραγούμη, στην οδό Αγίου Δημητρίου, πέρασαν μπροστά από το ΥΜΑΘ και κατέβηκαν από την οδό Ιασωνίδου στην Καμάρα, ενώ ένα τμήμα της πορείας συνέχισε και ολοκλήρωσε τη διαμαρτυρία μπροστά στο μπλόκο της αστυνομίας, στο Συντριβάνι.

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις, η μία στην Καμάρα, στις 5μμ, και η άλλη μία ώρα αργότερα στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

“Το Πρωινό”- Βασιλείου: είδα βιασμό σε καμαρίνι, δεν αντέδρασα, δεν μετανιώνω (βίντεο)