Δένδιας: Η Τουρκία να εγκαταλείψει το casus belli

Ενημέρωση του Νίκου Δένδια στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.



«Ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ασκούμε εξωστρεφή πολιτική αρχών με βάση το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Πυξίδα μας διαχρονικά είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των δικαιωμάτων μας. Η προάσπιση του εθνικού μας συμφέροντος και των πανανθρώπινων αξιών» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την εφ' όλης της ύλης ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, σημειώνοντας πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια προσχηματικών διαφωνιών γιατί πάντοτε η κατάσταση έχει στοιχεία κρισιμότητας».

Ο υπουργός Εξωτερικών , κατά το τμήμα της ανοικτής των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας πως «η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν κινείται σε αντίστιξη με την Τουρκία και το τι αυτή πράττει και λέγει». Έχουμε, είπε, «μια αυτόνομη και αυτοδύναμη σχεδιασμένη εξωτερική πολιτική υπό τη βάση του εθνικού συμφέροντος».

Κατέστησε σαφές ότι «η Ελλάδα και η παρούσα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει πάντοτε ανοικτή στον διάλογο με την Τουρκία, αλλά στο πλαίσιο του διεθνές δικαίου για τη μια και μόνη διαφορά που έχουμε με την γείτονα χώρα».

Έστειλε το μήνυμα στην Άγκυρα πως «αυτονόητη προϋπόθεση της επιτυχίας ενός διαλόγου είναι να εγκαταλειφθεί η απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος, το casus belli, και αποδοχή του πλαισίου τού διεθνές δικαίου». Το casus belli «είναι ένα τεράστιο ζήτημα» είπε ο υπουργός, σημειώνοντας πως η Τουρκία είναι «η μόνη χώρα στον πλανήτη, η οποία κατά πλήρη παράβαση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών απειλεί γειτονική χώρα με πόλεμο και μάλιστα έναντι νόμιμου δικαιώματός της». Αυτή η απειλή, είπε ο κ. Δένδιας «θα πρέπει να φύγει από τη μέση. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να δεχόμαστε ως λογική συνύπαρξης την απειλή πολέμου. Η Τουρκία θα πρέπει να αντιληφθεί πως αυτό θα είναι και προς το δικό της όφελος, του να αρθεί το casus belli».

Επισήμανε πως «η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει κάποια στιγμή πως αυτά που διακηρύσσει σε διάφορους συνομιλητές της, ότι τα πιστεύει και προσυπογράφει έναν διάλογο στο πλαίσιο του διεθνές δικαίου, που δεν είναι προσχηματικός ή βασισμένος σε γενικότητες»





Για το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι προκλητικές και παράνομες ενέργειες, τόσο στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου -κατά παράβαση των ψηφισμάτων των ΗΕ- όσο και στην κυπριακή ΑΟΖ και να υπάρξει επανέναρξη του διαλόγου στο μόνο αποδεκτό πλαίσιο που είναι αυτό των αποφάσεων του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή τη διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία.

Για τα Βαλκάνια, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην «πάγια και διαρκή συμμετοχή μας στα Βαλκάνια με έμφαση αφ΄ ενός στην ενταξιακή πορεία των δυτικών Βαλκάνιων, ειδικά της Αλβανίας και της Β. Μακεδονίας», σημείωσε «τις ανησυχίες που δημιουργεί η κατάσταση στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη» και υπογράμμισε πως «η ευρωπαϊκή προοπτική οποιαδήποτε χώρας σημαίνει τήρηση της αιρεσιμότητας».

Ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε στο πλαίσιο της συζήτησης τον ρόλο της χώρας μας «στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, την περεταίρω σύσφιξη των σχέσεων μας με σημαντικές χώρες της ευρύτερης περιοχής όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία αλλά και νέου πλέγματος διμερών επαφών και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας με άλλα κράτη όπως το Μπαχρέιν, το Ομάν». Παράλληλα αναφέρθηκε και σε σημαντικές συμφωνίες που διαγράφουν το πλαίσιο της εξωτερικής μας πολιτικής με χώρες, όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, για την μετά brexit εποχή. Επίσης στην παρουσία μας στο Μεσανατολικό, τη Λιβύη, τη Συρία, στο ενδιαφέρον της χώρα μας για τα τεκτενόμενα στον Καύκασο, αλλά και σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν ήταν άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Ενημέρωσε πως αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα επισκεφθεί τη Νιγηρία και την Αγκόλα, θα έχουμε την επίσκεψη της υπουργού Εξωτερικών της Κένυα, θα εγκαινιαστεί η ελληνική πρεσβεία στη Σενεγάλη και πιθανότητα μετά θα επισκεφθεί και τη Μαυριτανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως εξελίσσεται πολύ θετικά η κορυφαία υποψηφιότητα της χώρας μας για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς όπως είπε «μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρώσει 95 δεσμεύσεις και είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία. Παράλληλα, δεν έχει εμφανιστεί αντίπαλός μας, υπάρχουν δύο υποψήφιοι, εμείς και η Δανία για τις δύο θέσεις και δεν υπάρχει διεκδίκηση από τρίτη χώρα».

Ο υπουργός ανέφερε ότι επίσης ήταν πολύ σημαντική η πρόσφατη εκλογή της χώρας μας στο Συμβούλιο Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO.

