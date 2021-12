Life

“Η Φάρμα”: Πρωτιά για δεύτερη ημέρα – Τι θα δούμε την Δευτέρα

Με πρωτιά στη ζώνη προβολής της ολοκληρώθηκε η 2η μέρα στη «Φάρμα». Πάρτε μια γεύση για όσα θα παρακολουθήσουμε απόψε.



Με πρωτιά στη ζώνη προβολής της και σχεδόν 1.950.000 τηλεθεατές, κατά μέσο όρο στο σύνολο κοινού, ολοκληρώθηκε η 2η μέρα στη «Φάρμα».

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, το ριάλιτι περιπέτειας, με τον Σάκη Τανιμανίδη, κατέγραψε στο δυναμικό κοινό 18-54 ποσοστό 18,7%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με 3,1 μονάδες .

Τις υψηλότερες επιδόσεις του σημείωσε στους άνδρες, όπου στο κοινό 25-44 το κοντέρ της τηλεθέασης χτύπησε 23,2% με διαφορά 11,4 μονάδων από το δεύτερο κανάλι. Και οι γυναίκες, όμως, ηλικίας 25-44 έδωσαν υψηλή τηλεθέαση που έφτασε το 23,1% με διαφορά 7,5 μονάδων από το δεύτερο κανάλι.

Η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται απόψε, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Νέα τοποθεσία, νέοι παίκτες, νέοι κανόνες, νέες αποστολές, νέες μονομαχίες και μεγαλύτερο έπαθλο... 100.000 ευρώ!

Αναστασία Γκεργκελεζίου, Αγγελική Ηλιάδη, Κρίστυ Λυκοπούλου, Μαίρη Μηλιαρέση, Σάσα Μπάστα, Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστιάνα Σμαραγδή, Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκη Χαντσαρίδου, Γρηγόρης Αναστασιάδης, Σταμάτης Γαρδέλης, Νεόφυτος Ηλία, Βασίλης Λέτζος, Μάνος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης), Δήμος Περπερίδης, Αστρινός Χαραλαμπάκης (Μπαλάσκας), Παναγιώτης Ψωμιάδης άφησαν πίσω τους τον σύγχρονο τρόπο ζωής για να έρθουν αντιμέτωποι με τη φύση και να διεκδικήσουν το τελικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Γιατί η συζήτηση μεταξύ Σταμάτη Γαρδέλη και Παναγιώτη Ψωμιάδη στενοχωρεί την Αναστασία Γκεργκελεζίου;

Γιατί της ζητάει συγγνώμη ο Σταμάτης Γαρδέλης; Θα τη δεχτεί; Πώς θα αντιμετωπίσει ο Σάκης Τανιμανίδης την κατάσταση;

Για ποιο λόγο κατηγορεί η Σάσα Μπάστα τον Κουτσαβάκη;

Τι βγάζει εκτός εαυτού την Αθανασία;

Πώς νιώθει μέσα στη «ΦΑΡΜΑ» η Αγγελική Ηλιάδη μέχρι τώρα;

Με ποιο τρόπο προσπαθεί να ηρεμήσει ο Αστρινός από τον εκνευρισμό που του δημιουργεί ο Σταμάτης;

Το πρώτο μπάνιο, Σάσας, Αγγελικής, Χριστιάννας, Γρηγόρη είναι γεγονός και είναι ευκαιρία για σχόλια από Σταμάτη και Κουτσαβάκη.

Ποιον θα επιλέξει για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ η Αθανασία; Πώς θα αντιμετωπίσει την απόφαση της Αθανασίας ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

