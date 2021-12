Πολιτική

Μητσοτάκης για νέες ψηφιακές εφαρμογές: Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία

Σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο την ψηφιοποίηση διαδικασιών για ανανέωση αδειών οδήγησης και χορήγηση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας. Τι είναι το “car wallet”.

Στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την ανανέωση των αδειών οδήγησης και τη χορήγηση αντιγράφων των αδειών κυκλοφορίας προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Αλλάζουμε τελείως τη διαδικασία, την κάνουμε ψηφιακή. Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και την ενδεχόμενη μικροδιαφθορά, η οποία μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από την υφιστάμενη διαδικασία. Και βέβαια έχουμε κάνει και σημαντική πρόοδο σχετικά με την προσωρινή άδεια οδήγησης και με ενδιαφέρει πολύ να μιλήσουμε και λίγο για τις καινούργιες εφαρμογές ειδικά αυτή την ιδέα του “car wallet” όπου θα μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά στο κινητό μας όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το αυτοκίνητο, ασφάλιση, άδεια οδήγησης και όλα τα σχετικά», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Έχουμε μπει και εμείς με τη βοήθεια της ψηφιακής πολιτικής στον 21ο αιώνα σιγά-σιγά. Ένα Υπουργείο το οποίο επί χρόνια στην ουσία δεν υπήρχε καμία, μα καμία ψηφιακή μετάβαση. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα σε αυτό τον τομέα, νομίζω ότι τους τελευταίους 24 μήνες έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Η παρουσίαση των δύο νέων ψηφιακών εφαρμογών έγινε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θεσμικό - νομοθετικό, αλλά και στο ψηφιακό πλαίσιο που ήταν αναγκαία για να προχωρήσει η απλούστευση και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας και από τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδα Χριστόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρονική αναθεώρηση αδειών οδήγησης αφορά την ανανέωση των εξής κατηγοριών : Επαγγελματικές άδειες οδήγησης που ανανεώνονται ανά πενταετία και λοιπές άδειες οδήγησης, που ανανεώνονται ανά τριετία εφόσον ο κάτοχος είναι άνω των 65 ετών. Με τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου (ν.4850/2021) οι πολίτες - οδηγοί μπορούν να επισκεφτούν οποιονδήποτε γιατρό επιθυμούν και μετά την εξέτασή τους τα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Μεταφορών, όπως και η υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών (αίτηση - φωτογραφία για την εκτύπωση).

Μετά την εκτύπωση της άδειας οδήγησης από την Αστυνομία, ο πολίτης εφόσον το επιθυμεί θα δηλώσει εάν θέλει να του σταλεί η άδεια οδήγησης στην οικία του με courier με αντικαταβολή. Η σχετική απόφαση ως δευτερογενής νομοθεσία του παραπάνω νόμου έχει υπογραφεί από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και έχει σταλεί στα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής θα αρχίσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής αναθεώρησης. Η ρύθμιση αυτή έχει σαν σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών με την απαλλαγή τους από την αυτοπρόσωπη παρουσία στις Διευθύνσεις Μεταφορών, την καλύτερη ιατρική εξέταση αφού ο ιατρός θα έχει πρόσβαση με το ΑΜΚΑ στον φάκελο του εξεταζόμενου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επίσης για την χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου και δικύκλου ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς, οι ενδιαφερόμενοι μέχρι σήμερα προσέρχονταν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας και υπέβαλαν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/89. Η διαδικασία αυτή καταργείται και αντικαθίσταται η ηλεκτρονική εφαρμογή του αιτήματος αυτού. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμπλήρωσε την ισχύουσα νομοθεσία και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά και να αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία στις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας.

Ο κ. Καραμανλής εξέφρασε επίσης την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος για τις κάρτες διέλευσης των ατόμων με αναπηρία. «Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται σε αρκετούς αυτοκινητόδρομους να έχουν δωρεάν διέλευση. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Και γιατί ταλαιπωρούνται; Διότι για κάθε παραχώρηση θα πρέπει να δείχνουν διαφορετική άδεια, θα πρέπει να δείχνουν διαφορετικά χαρτιά. Οπότε θα θέλαμε να δούμε αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε μέσα σε ένα πομποδέκτη, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην ταλαιπωρούνται. Νομίζω ότι αυτό είναι απλό» ανέφερε ο κ. Καραμανλής.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που υπήρξε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τόνισε τη σημασία που έχει για το όλο εγχείρημα, η ψήφιση του νόμου 4850/2021 από την παρούσα κυβέρνηση και η διαλειτουργικότητα που επιτρέπει το νέο ενιαίο σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών με τη νέα γλώσσα προγραμματισμού που υιοθετήθηκε.

«Μιλάμε για μια διαλειτουργικότητα που πατάει πάνω στην απλοποίηση των διαδικασιών, απόδειξη ότι δεν έχει νόημα απλά να επαναλάβουμε ψηφιακά την έγχαρτη γραφειοκρατία, αλλά να εξετάσουμε και το πως αυτά τα δύο μπορούν να καταργηθούν. Και νομίζω ότι αυτό βρίσκεται και στον πυρήνα της λογικής μας από την πρώτη στιγμή, από τη δημιουργία του υπουργείου, να συνδέσουμε τις διοικητικές διαδικασίες με την ψηφιοποίηση αλλιώς θα είχαμε κάνει τη μισή δουλειά», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, ο διευθυντής γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Κωνσταντίνος Χαμπίδης και ο σύμβουλος Υπουργού του Ψηφιακής Απόστολος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά οι ψηφιακές εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης

Η εκτύπωση των αδειών οδήγησης γίνεται από Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Πριν γίνει η εκτύπωση η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας αποστέλλει με courier τις φωτογραφίες στην Αστυνομία προκειμένου να εκτυπωθεί η άδεια.

Η διαδικασία αυτή απαιτούσε πολύ χρόνο, οι δε νέοι οδηγοί (ιδιαίτερα οι επαγγελματίες) ζητούσαν επιτακτικά τις άδειες οδήγησης με αποτέλεσμα να υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες. Πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιούσαν αθέμιτους τρόπους προκειμένου να επισπευθεί η έκδοση της άδειας οδήγησης. Με την νομοθετική καθιέρωση της προσωρινής άδειας οδήγησης τα φαινόμενα αυτά περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Σήμερα, μετά το πέρας της επιτυχούς εξέτασης, σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, ο οδηγός λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο την προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία ισχύει για 4 μήνες, χρονικό διάστημα ικανό μέχρι να εκτυπωθεί η οριστική άδεια οδήγησης.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 261.154 προσωρινές άδειες οδήγησης. Αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι η εξυπηρέτηση πολιτών και η μείωση της διαφθοράς.

Έκδοση αντιγράφων αδειών οδήγησης (λόγω απώλειας – φθοράς – αντικατάστασης με νέου τύπου)

Η ίδια διαδικασία εκτύπωσης - χορήγησης αδειών οδήγησης, όπως περιγράφεται παραπάνω για τις νέες άδειες, ακολουθείται και στις περιπτώσεις χορήγησης αντιγράφων αδειών οδήγησης λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς καθώς και αντικατάστασης με νέου τύπου αδειών οδήγησης. Και στην περίπτωση αυτή παρατηρείτο μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τα ίδια φαινόμενα (πιέσεις - διαφθορά).

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και για τις παραπάνω περιπτώσεις θα απαλλάξει τους πολίτες από το άγχος και την πολυήμερη αναμονή.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά 12.423 άδειες οδήγησης.

Σκοπός του Υπουργείου είναι με παρεμβάσεις του προς τους Περιφερειάρχες να επιβάλλουν στις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας να υπάρχει κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των περιπτώσεων της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τις παραπάνω περιπτώσεις, ώστε να γίνει ελκυστική η εφαρμογή αυτή για όλους τους πολίτες.

Έκδοση σημειώματος άδειας κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας

Μετά την απόφαση για επαναφορά του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και την κυκλοφορία σε αυτόν των επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών με μικτό βάρος μικρότερο των 2200 χιλιογράμμων με εκπομπή καυσαερίων μικρότερο των Cο2 <120 gr η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατήρτησε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε οι πολίτες να εκτυπώσουν τη σχετική άδεια εισόδου.

Άλλες ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί για εξυπηρέτηση πολιτών

Car Wallet

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα πρότυπα της εφαρμογής τύπου wallet για το πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19, σχεδιάζεται η εφαρμογή Car Wallet, που θα περιλαμβάνει:

Δίπλωμα Οδήγησης

Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος

Τέλη Κυκλοφορίας

Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ

Αντίγραφο Ασφαλιστικού Συμβολαίου οχήματος,

Ιστορικό Συντήρησης Οχήματος, κλπ.

Ηλεκτρονική μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης και Δικύκλων

Η μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης και Δικύκλων με την ισχύουσα διαδικασία γίνεται με την αυτοπρόσωπη ή με εξουσιοδότηση παρουσία στις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας αφού καταβληθούν τα προβλεπόμενα τέλη μεταβίβασης.

Στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η καθιέρωση της διαδικασίας αυτής ηλεκτρονικά ώστε οι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν τις πράξεις αυτές χωρίς την υποχρεωτική παρουσία στις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ και για το λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του.

Έκδοση βεβαιώσεων βαθμών στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ)

Με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, στο σύστημα της Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών καταχωρούνται οι βαθμοί ποινής κάθε οδηγού όταν αυτές σταλούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια μετά την συγκέντρωση των προβλεπόμενων βαθμών εκδίδεται η πράξη αφαίρεσης και ο πολίτης ενημερώνεται για τον χρόνο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και τον χρόνο που πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις για την επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης.

Η διαδικασία αυτή στην πράξη έχει αποδειχτεί χρονοβόρα, με αποτέλεσμα οδηγοί να λαμβάνουν τις πράξεις αφαίρεσης μετά από 2-3 χρόνια, όταν πλέον η επιβολή της ποινής δεν έχει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία.

Η πρόθεση του Υπουργείου είναι το σύστημα αυτό να ψηφιοποιηθεί. Οι παραβάσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά και τα αφαιρετήρια να εκδίδονται άμεσα. Επίσης το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους πολίτες ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για τους βαθμούς ποινής για παραβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει ώστε να είναι προσεκτικοί στην οδήγηση τους.

Έκδοση Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου

Οι κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου αφορούν σε όλους τους οδηγούς Φορτηγών και Λεωφορείων.

Η ψηφιοποίηση και αυτής της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών Οδηγών ώστε να αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις Διευθύνσεις Μεταφορών στις Περιφέρειες.

Ιδιαίτερα θα εξυπηρετηθούν οι επαγγελματίες οδηγοί που διενεργούν διεθνείς μεταφορές οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους από οποιοδήποτε τόπο.

