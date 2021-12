Πολιτική

Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας

Ο δράστης της δολοφονίας κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι 2019, σημειώνουν μεταξύ άλλων σε δήλωση τους οι δικηγόροι της οικογένειας του άτυχου μαθητή, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Κωνσταντόπουλος..

Οι δικηγόροι Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την σημερινή επέτειο της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, σε δήλωσή τους αναφέρουν ότι ο δράστης αστυνομικός Επαμεινώνδας Κορκονέας κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι του 2019 και η υπόθεση της αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης με την οποία αφέθηκε ελεύθερος θα δικαστεί στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Αναλυτικότερα, η δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου έχει ως εξής:

«13 χρόνια μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που έπεσε νεκρός μετά από διπλή ευθεία στοχευμένη βολή του αστυνομικού Επαμεινώνδα Κορκονέα, ο δράστης της δολοφονίας κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι 2019, χάρη στην σκανδαλώδη απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό και να αθωώσει τον συνεργάτη του συνάδελφό του αστυνομικό Βασίλειο Σαραλιώτη, ο οποίος ήταν δίπλα του σε κάθε βήμα, εμψυχωτής και συμπαραστάτης.

Η τελευταία απόφαση με την οποία ο Κορκονέας αφέθηκε ελεύθερος, αν και καταδικάσθηκε για την εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξανδρου, δηλαδή για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με άμεσο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι απόφαση που οπλίζει το χέρι κάθε επόμενου Κορκονέα. Είναι και αυτή που όπλισε τα χέρια αστυνομικών που γάζωσαν πρόσφατα μέχρι θανάτου τον 18χρονο Βασίλη Σαμπάνη.

Όσο επικρατεί διακριτική μεταχείριση αστυνομικών που βιαιοπραγούν και σκοτώνουν πολίτες, όσο εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που, αντί να τιμωρούν, ανέχονται, καλλωπίζουν και ενθαρρύνουν εγκλήματα που διαπράττονται από αστυνομικούς, επινοώντας λόγους ατιμωρησίας, τόσο η κοινωνία παραμένει ουσιαστικά απροστάτευτη από εκείνους που έχουν καθήκον τους την προστασία της.

Η αντανακλαστική συγκάλυψη και υπόθαλψη βίαιων εγκλημάτων με δράστες ή συμμετόχους αστυνομικούς αναδύεται σε υποθέσεις που συγκλονίζουν τους πολίτες, όπως η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, αλλά και στις πρόσφατες ανατριχιαστικές δηλώσεις του εκπροσώπου των Αστυνομικών, μετά τη γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά. Ακούγοντας τον εκπρόσωπο των αστυνομικών να δίνει οδηγίες σε επίδοξους συζυγοκτόνους τι να ισχυρισθούν για να πέσουν στα μαλακά, αναγνωρίσαμε τα σενάρια και τους ισχυρισμούς που Κορκονέας και Σαραλιώτης προέβαλαν για να αποσείσουν τις ευθύνες τους. Σενάρια που κατέπεσαν όλα και καταρρίφθηκαν παταγωδώς στο Δικαστήριο, με αποτέλεσμα και οι δύο να ομολογήσουν ότι ουδέποτε δέχθηκαν επίθεση, ουδέποτε διέτρεξαν κίνδυνο, ουδέποτε τους έριξαν μολότωφ και όλα αυτά τα ισχυρίσθηκαν «για να ελαφρύνουν τη θέση τους».

Η εμπεριστατωμένη αναίρεση που άσκησε ο κ. εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της αποφάσεως αναγνώρισης ελαφρυντικού στον Κορκονέα θα συζητηθεί, για δεύτερη φορά, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Κατά την προηγούμενη συζήτηση, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αναίρεση, με πλειοψηφία 3-2 και έτσι η υπόθεση οδηγείται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, λόγω διαφοράς μιας ψήφου.

Η πρόεδρος που μειοψήφησε ήταν εκείνη η οποία στέρησε από την πλευρά της οικογένειας του δολοφονημένου Αλέξανδρου το κατοχυρωμένο δικαίωμα να τοποθετηθεί στη δίκη από τη θέση της υποστήριξης της κατηγορίας.

Τότε, είχαμε διαμαρτυρηθεί δημόσια και έντονα, επισημαίνοντας ότι, σε ολόκληρη τη διαδρομή της υποθέσεως, από το 2010 που υπερασπιζόμαστε τη μνήμη του Αλέξανδρου και την οικογένειά του, συναντήσαμε μηχανισμούς μέσα στην Δικαιοσύνη και στην Αστυνομία, που ενεργοποιούνται σταθερά για την συγκάλυψη των κρίσιμων παραμέτρων της υποθέσεως και την υπόθαλψη των υπαιτίων.

Αυτοί οι μηχανισμοί είναι, κατά τη γνώμη μας, εξίσου υπεύθυνοι για κάθε νέο έγκλημα που διαπράττεται από αστυνομικό σε βάρος πολίτη. Και η παύση λειτουργίας τέτοιων μηχανισμών είναι υπόθεση δημοκρατίας και, αυτονόητα, υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας».

