Κοινωνία

Ρόδος: Στη φυλακή 25χρονος για ομαδικούς βιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να μετείχε σε σπείρα, που βίαζε ανυποψίαστες τουρίστριες τις οποίες «ψάρευαν», εκμεταλλευόμενοι την μέθη τους, από συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο.



Ποινή κάθειρξης 8 ετών, όπως και πρωτοδίκως, επέβαλε χθες το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου σε έναν 25χρονο σήμερα Σουηδό “τηλεστάρ”, που κρίθηκε ένοχος για βιασμό, που έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες, που ενεργούσαν από κοινού, κατά συρροή.

Του έχει αναγνωριστεί πρωτοδίκως το ελαφρυντικό της καλής διαγωγής ενώ φέρεται να έχει συμπληρώσει τα 2/3 της ποινής του και θα αφεθεί σύντομα ελεύθερος.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να μετείχε σε σπείρα, που βίαζε ανυποψίαστες τουρίστριες τις οποίες “ψάρευαν”, εκμεταλλευόμενοι τη μέθη τους, από συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο της οδού Ορφανίδου.

Ο 25χρονος ειδικότερα φέρεται να συμμετείχε στον εξαναγκασμό δυο αλλοδαπών γυναικών σε σεξουαλικές πράξεις με αγνώστους συνεργούς του, που διαπράχθηκαν την 19η και 26η Ιουνίου 2018.

Συγκατηγορούμενοί του είναι ένας αλλοδαπός, το όνομα του οποίου είναι γνωστό στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου κι ακόμη 9 έως 13 άτομα αγνώστων στοιχείων.

Η δικογραφία εις βάρος των υπόλοιπων συγκατηγορούμενών του τέθηκε στο αρχείο ελλείψει στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητά τους.

Ο κατηγορούμενος, φέρεται συγκεκριμένα στις 19.6.2018 και 26.6.2018, με πρόθεση, από κοινού με περισσότερους άγνωστους δράστες, και με περισσότερες πράξεις να τέλεσε περισσότερα εγκλήματα και συγκεκριμένα:

– Στη Ρόδο, στις 19.6.2018, από κοινού με περισσότερους άγνωστους δράστες στην παραλία, πλησίον της οδού Ορφανίδου, αφού ακολούθησε γεννηθείσα την 23η.2.1999, υπήκοο Σουηδίας, που ήταν μόνη της, πήγε από την αριστερή της πλευρά, την αγκάλιασε με το δεξί του χέρι και της έπιασε το στήθος.

Ακολούθως, παρά την άρνηση της, που εκφράστηκε με την απομάκρυνση του χεριού του από το σώμα της, την πήρε αγκαλιά και την έσπρωξε σε ξαπλώστρα, της αφαίρεσε, παρά την θέληση της, την μπλούζα, το σορτσάκι και το εσώρουχο που φορούσε, ενώ εκείνη τον απωθούσε με τα πόδια της χωρίς να καταφέρει να τον απομακρύνει και εν συνεχεία ήρθε σε κατά φύση συνουσία μαζί της εξαναγκάζοντάς την, παρουσία έτερων ατόμων, αγνώστων στοιχείων, με τα οποία ακολούθως, αφού ολοκλήρωσε την πράξη του, ήρθε σε συνεννόηση στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να πράξουν το ίδιο, γνωρίζοντας και αδιαφορώντας για τη μη συναίνεση της.

Ειδικότερα, μόλις ολοκλήρωσε την πράξη του, τρεις εξ αυτών ήλθαν σε κατά φύση συνουσία μαζί της, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή της, ενώ ένας επιχείρησε πεολειχία και η παθούσα αντιστεκόμενη δάγκωσε το μόριο του.

-Στη Ρόδο στις 26.6.2018, από κοινού με περισσότερους άγνωστους δράστες στην ίδια παραλία αφού εντόπισε τη γεννηθείσα την 25η.2.2000, υπήκοο Σουηδίας, η οποία μαζί με έτερο αγνώστων στοιχείων πρόσωπο έψαχνε το απολεσθέν κινητό της τηλέφωνο, σε συνεννόηση με έτερους επτά άνδρες, αγνώστων στοιχείων, σχημάτισαν κύκλο γύρω της, θέτοντάς την στη μέση, την έριξαν στην άμμο και εν συνεχεία κάποιοι από αυτούς της ασκούσαν σωματική βία ακινητοποιώντας την και κάμπτοντας την αντίσταση της, όταν οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και ο κατηγορούμενος, ασελγούσαν εις βάρος της και έρχονταν, παρά την θέληση της, σε κατά φύση συνουσία μαζί της. Απολογούμενος αρνήθηκε την κατηγορία τονίζοντας ότι στη Σουηδία είναι ιδιαίτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι σχέσεων “THE TEMPTATION ISLAND”.

Επεσήμανε ότι έχει πολλές θαυμάστριες, ειδικά κοπέλες 18-22 ετών, ανάμεσα τους πολλές Σουηδέζες που τον αναγνωρίζουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρόδο και τον φλερτάρουν, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες ομοεθνείς του, που έρχονται στο νησί επιθυμούν να ξεφαντώσουν και να έχουν ερωτικές συνευρέσεις τής μίας νύχτας. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο περιστατικό ομαδικού βιασμού που καταγγέλθηκε από 19χρονη ομοεθνή του, υποστήριξε ότι από τον έλεγχο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης προκύπτει ότι είχε επίγνωση των πράξεών της και ότι αναχώρησαν αγκαλιασμένοι χωρίς να τους ακολουθεί κάποιος. Για τη δεύτερη καταγγελία ομαδικού βιασμού από μια 18χρονη ομοεθνή του, την 26η Ιουνίου 2018, ο 24χρονος ισχυρίστηκε ότι η φερόμενη ως θύμα διασκέδαζε στο ίδιο κατάστημα και φιλιόταν με πολλούς άνδρες. Κάποια στιγμή, όπως είπε, χόρεψε κι εκείνος μαζί της και της πρότεινε να πάνε στο δωμάτιό του, πράγμα που δέχτηκε.

Συνευρέθηκαν, όπως είπε, ερωτικά με προφυλακτικό με την απόλυτη συγκατάθεσή της και στη συνέχεια επέστρεψαν στο κατάστημα. Την είδε, όπως είπε, να φιλιέται πάλι με άλλους άνδρες και αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό του βιασμού της.

Ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι γνωρίζει τα θύματα, αρνήθηκε ότι είχε ερωτική επαφή μαζί τους και υποστήριξε ότι τα όσα κατέθεσε προανακριτικώς αλλά και ενώπιον της κ. Ανακρίτριας ειπώθηκαν σε μια προσπάθεια να αφεθεί ελεύθερος.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

“Το Πρωινό”- Βασιλείου: είδα βιασμό σε καμαρίνι, δεν αντέδρασα, δεν μετανιώνω (βίντεο)