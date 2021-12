Κοινωνία

Εργαζόμενοι ΗΣΑΠ: Θα σταματούμε τα δρομολόγια τις μέρες των αγώνων

Η ανακοίνωση των εργαζομένων στον ΗΣΑΠ για τις καταστροφές συρμών πριν ή μετά από αθλητικές συναντήσεις

Σε καταγγελία για νέο βανδαλισμό πέντε συρμών του ΗΣΑΠ χτες Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία διεξήχθη ο αγώνας ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ προχώρησε με ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ.

Μέσω της ανακοίνωσης, το σωματείο κάνει λόγο για αδυναμία λήψης μέτρων από την αστυνομία λόγω της επίσκεψης του Πάπα και ζητά να ενημερωθεί για ποιο λόγο η διοίκηση της εταιρείας δεν έλαβε μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων της όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, όπως η διακοπή της κυκλοφορίας συρμών τις ώρες του αγώνα.

Το σωματείο ζητά από τη διοίκησης της ΣΤΑΣΥ να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη μέτρων ασφαλείας, για την αποτροπή βανδαλισμών εντός του δικτύου και την ασφάλεια εργαζόμενων και επιβατών, προειδοποιώντας πως σε αντίθετη περίπτωση οι εργαζόμενοι θα αναλάβουν συνδικαλιστική δράση, αποσύρωντας τους συρμούς τις μέρες του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ:

"Οι καταστροφές σε πέντε συρμούς, που έγιναν, χθες Κυριακή 5/12/2021, πριν και μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ- Παναθηναϊκού, έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ανάλογα βίαια επεισόδια, τα οποία έχουν σημειωθεί, μετά από διάφορες αθλητικές συναντήσεις (ακόμα και αγώνα βόλεϊ γυναικών), στο δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζόμενων και επιβατών.

Όμως, αυτή την φορά, όπως πληροφορηθήκαμε από τα Μέσα Ενημέρωσης, η ΕΛ.ΑΣ λόγω άλλων γεγονότων (επίσκεψη του Πάπα κ.α.) είχε ζητήσει την αναβολή του αγώνα καθώς αδυνατούσε να εγγυηθεί για την ομαλή διεξαγωγή του.

Το ερώτημα, που ανακύπτει για εμάς είναι: Η Εταιρεία γνώριζε ότι η ΕΛ.ΑΣ δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και κατ’ επέκταση της μεταφοράς των οπαδών με τους συρμούς; Εάν ναι, γιατί δεν φρόντισε να λάβει μέτρα, όπως π.χ τη διακοπή κυκλοφορίας των συρμών, κάτι που γινόταν σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν;

Για εμάς η ασφάλεια εργαζόμενων και επιβατών αλλά και η προστασία της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι οι συρμοί και οι εγκαταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ είναι αδιαπραγμάτευτα!

Για αυτό, όπως έχουμε κάνει εδώ και καιρό, καλούμε τη Διοίκηση της Εταιρείας να συνεργαστεί, άμεσα, με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή βανδαλισμών εντός του δικτύου και την ασφάλεια εργαζόμενων και επιβατών.

Σε αντίθετη περίπτωση θα υποχρεωθούμε να αναλάβουμε συνδικαλιστική δράση μη αποκλείοντας και την απόσυρση συρμών τις ημέρες των αγώνων.

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας"

