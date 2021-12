Κοινωνία

Ηλιούπολη: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από "θαύμα" δεν τραυματίστηκε κανείς. Τι καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής.



Δένδρο έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σήμερα το πρωί στην οδό Νυμφών, στην Ηλιούπολη.

Από την πτώση του δέντρου ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο το αυτοκίνητο υπέστη μεγάλη ζημιά.

Τις φωτογραφίες από το συμβάν απέστειλε στο ant1news.gr αναγνώστρια του site, η οποία εκείνη την ώρα συνόδευε το παιδί της στο σχολείο.

Όπως κατήγγειλε η ίδια ο δρόμος που σημειώθηκε το περιστατικό είναι γεμάτος με μεγάλα δέντρα, τα οποία όπως αναφέρει έχουν σαπίσει, και ο Δήμος σύμφωνα με την γυναίκα δεν έχει μεριμνήσει για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ από το σημείο περνούν πολλά παιδιά, καθώς κοντά βρίσκονται σχολεία και ένα νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με την αυτόπτη μάρτυρα, όπως είπε στο ant1news.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αυτό το σημείο, σημειώνοντας πως από τύχη και μόνο δεν έχουμε θρηνήσει θύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο ψαράς που έπεσε στην θάλασσα

Πάπας Φραγκίσκος: Το ελληνικό ρητό στο Twitter πριν φύγει από την Αθήνα

Ψευτογιατρός: Με αυτούς που έγιναν καλά δεν θα ασχοληθείτε;