Εμβολιασμός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τρίτη δόση και μετάλλαξη “Όμικρον” (βίντεο)

Η ενημέρωση για την πρόοδο του εθνικού σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού κατά τις Covid-19.



Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, στο Υπουργείο Υγείας, από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Εν τω μεταξύ, «μαύρη Δευτέρα» αποτελεί η σημερινή με ρεκόρ θανάτων για το 2021 από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ενώ στα ύψη παραμένει και ο αριθμών των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Την ίδια ώρα, ανησυχία για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκύπτει από τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ με τη μετάλλαξη "Όμικρον" διαγνώστηκαν τα δυο ύποπτα κρούσματα που είχαν τεθεί τα προηγούμενα 24ωρα στο μικροσκόπιο των ερευνητών της χώρας μας.

