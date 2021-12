Κοινωνία

Περισσός: Ανήλικοι βρέθηκαν με σιδερόβεργες, στειλιάρια και σουγιάδες

Συνελήφθησαν 7 οπαδοί, οι 5 ανήλικοι με "οπλοστάσιο".

Ένα μίνι... οπλοστάσιο κατέσχεσαν οι αστυνομικοί από τους νεαρούς -στην πλειοψηφία τους ανήλικοι - που συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής, λίγο πριν από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Όπως ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ., οι 6 νεαροί εντοπίστηκαν σε πάρκο κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός», οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών, προσπάθησαν να κρύψουν τα ακόλουθα αντικείμενα:

-5- σιδερόβεργες

-17- ξύλινα στειλιάρια

γάντι δικυκλιστή με προστατευτικά ένθετα στις αρθρώσεις

κουκούλα full face

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Επιπρόσθετα στην κατοχή ενός εκ των ανωτέρω βρέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς και στην κατοχή έτερου κουκούλα full face.

Παράλληλα, άλλη Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. εντόπισε έτερο άτομο να εξέρχεται του σταθμού και μετά από έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του δύο μη ενεργοποιημένες κροτίδες.

Τα επτά άτομα (εκ των οποίων πέντε ανήλικοι) προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όπου και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για –κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

