Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου για μετάλλαξη Όμικρον: Έως και 6πλάσιες λοιμώξεις σε σύγκριση με την Δέλτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την αναγκαιότητα της χορήγησης 3ης δόσης εμβολίου κατά της COVID-19.

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού είναι απίθανο να “ακυρώσουν” την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της COVID-19, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, επικαλούμενη στοιχεία από διεθνείς μελέτες.

Αν και, όπως είπε, υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα για τα οποία θα απαιτηθεί χρόνος για να δοθούν απαντήσεις, η μετάλλαξη Όμικρον φαίνεται να προκαλεί 3-6 φορές περισσότερες λοιμώξεις από ό,τι η μετάλλαξη Δέλτα, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος επαναλοιμώξεων σε άτομα που έχουν νοσήσει.

Αναφερόμενη στην 3η δόση του εμβολίου, τόνισε ότι αυξάνει 20 φορές το επίπεδο εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Σημείωσε ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επανεξέτασε τις συστάσεις χορήγησης της 3ης δόσης και ομόφωνα γνωμοδότησε στους τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και την εμφάνιση λοίμωξης.

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε, είπε η κ. Θεοδωρίδου και αυτά είναι τα εμβόλια και τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Παράλληλα, τόνισε πως η 3η δόση εμβολίου, με την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον, καθίσταται σαφές πως «δεν είναι πολυτέλεια ή υπερβολή, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Εργαζόμενοι ΗΣΑΠ: Θα σταματούμε τα δρομολόγια τις μέρες των αγώνων

Εγνατία Οδός - Κοζάνη: φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)