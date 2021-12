Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός σε παιδιά 5–11 ετών: Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

Τι ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.



Για την πορεία του Εθνικού Σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19 και τον εμβολιασμό των παιδιών της ηλικιακής ομάδας 5 έως 11 ετών ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.



Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί η κινητικότητα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες έχουν κλειστεί 1 εκατομμύριο ραντεβού. Συνολικά, έχουν γίνει 15,14 εκατομμύρια εμβολιασμοί στη χώρα μας.

Από προχθές, έχουν κλείσει από το 650.000 ραντεβού αναμνηστικής δόσης και σήμερα έχουν κλείσει πάνω από 210.000.

Για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 – 11 ετών, στα οποία θα χορηγηθεί το εμβόλιο της Pfizer, ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι η πρώτη παραλαβή των εμβολίων θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου και το πρώτο ραντεβού θα κλειστεί στις 15 Δεκεμβρίου.



Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους η πλατφόρμα ώστε η γονείς να μπορούν να κλείσουν ραντεβού για τα παιδιά τους θα ανοίξει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου.

Οι εμβολιασμοί παιδιών 5 - 11 ετών θα γίνεται σε νοσοκομεία και χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε πρώτη φάση.

Στην Αττική τα εμβόλια στα παιδιά θα πραγματοποιούνται σε πέντε εμβολιαστικά σημεία. Στο Παίδων «Αγία Σοφία», στο Παίδων Πεντέλης, στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Κέντρο Υγείας «Αγία Σοφία» στον Πειραιά και στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου.

Στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχίες, όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, θα εμφαρμοστούν οι καταδρομικοί εμβολιασμοί, όπως έγινε με την πρώτη και δεύτερη δόση.

