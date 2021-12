Κοινωνία

Δολοφονία στο Γαλάτσι: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς

Στόχος μαφιόζικης επίθεσης έγινε ένας άνδρας στο Γαλάτσι.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένας άντρας δέχθηκε δολοφονική επίθεση λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, έξω από γυμναστήριο στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που έβγαινε από γυμναστήριο δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες από αγνώστους που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

