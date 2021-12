Κοινωνία

Καλλιθέα: Συνελήφθη ληστής με δεκάδες μαχαίρια (εικόνες)

Ο άνδρας κατηγορείται για ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Καλλιθέα, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Συνελήφθη 36χρονος κατηγορούμενος για ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Καλλιθέα και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την έρευνα που διενεργήθηκε σε οικία του 36χρονου στην Καλλιθέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 43 μαχαίρια, πιστόλι (ρέπλικα), 6 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, 6 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, κάλυκας πυροβόλου όπλου, αντιασφυξιογόνος μάσκα, ζυγαριά ακριβείας και σκεύος με υπολείμματα ηρωίνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

