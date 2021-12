Κοινωνία

Missing alert για 13χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την τύχη του 13χρονου. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 13χρονου από την περιοχή του Αλίμου.

Σύμφωνα με το “Χαμόγελο του Παιδιού” τα ίχνη του Αλέξανδρος Δ. χάθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου στις 5/12/2021 και προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής σήμερα 6/12/2021, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλέξανδρος Δ. έχει ύψος 1,55 μ., είναι 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρο φούτερ, λευκά αθλητικά παπούτσια και έχει σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

Ειδήσεις σήμερα:

Εγνατία Οδός - Κοζάνη: φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Δημήτρης Λινός: Χειροτονήθηκε ιερέας ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού

Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)