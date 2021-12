Κοινωνία

Γαλάτσι: Ενέδρα θανάτου σε πρώην πυγμάχο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνδέεται η μαφιόζικη εκτέλεση με τη δολοφονία Μπερδέση. Τα ευρήματα της Αστυνομίας στον τόπο της επίθεσης.

Πρώην πυγμάχος, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι το 2017 πρωταγωνιστούσε στα ρινγκ, είναι ο 35χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά που δέχθηκε έξω από γυμναστήριο στο Γαλάτσι.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση μόλις κατέβηκε από την μοτοσικλέτα του. Ο εκτελεστής τον προσέγγισε πεζός και αφού τον πυροβόλησε, επιβιβάστηκε σε μετοσικλέτα, στην οποία περίμενε συνεργός του και εξαφανίστηκαν. Στο σημείο βρέθηκαν επτά κάλυκες από πιστόλι των 9 mm.

Η μαφιόζικη εκτέλεση έχει ομοιότητες με τη δολοφονία του Τάσου Μπερδέση, στα τέλη Μαϊου, στη Βάρη, αλλά και με το “χτύπημα” στον 57χρονο πυγμάχο που σκοτώθηκε έξω από σουβλατζίδικο στη Μεταμόρφωση.

Αστυνομικές πηγές επεσήμαναν πως δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι ίδιοι οι δράστες ή κοινό το κίνητρο, ωστόσο οι έρευνες σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός σε παιδιά 5–11 ετών: Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

Μητσοτάκης για νέες ψηφιακές εφαρμογές: Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία

Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)