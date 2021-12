Κοινωνία

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο στα Εξάρχεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαδηλωτές πετούν πέτρες στους αστυνομικούς και βάζουν φωτιές σε κάδους.

Τέσσερις συλλήψεις και πέντε προσαγωγές έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την περιοχή των Εξαρχείων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια λίγο πριν τις 9 το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένας έχει συλληφθεί για κατοχή φωτοβολίδας, ο δεύτερος για κατοχή σπρέι και ο τρίτος για κατοχή σφυριού, ενώ ο τέταρτος συνελήφθη γιατί πετούσε πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Τα ΜΑΤ, κάνοντας χρήση χημικών, μπήκαν πριν από λίγο στην πλατεία Εξαρχείων, με αποτέλεσμα να διαλυθούν οι νεαροί και η κατάσταση να έχει ηρεμίσει. Στην περιοχή ωστόσο παραμένουν περίπου 30 άτομα διάσπαρτα.

Συνολικά, μαζί με αυτούς που συνελήφθησαν το μεσημέρι, οι συλλήψεις ανέρχονται στις επτά, ενώ οι προσαχθέντες εξετάζονται.

Πριν από τις 20:30 αποκαταστάθηκε η κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο άνοιξαν.

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη

Νωρίτερα, σημειώθηκε ένταση και στη Θεσσαλονίκη, μετά την πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ κατά των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός σε παιδιά 5–11 ετών: Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

Γαλάτσι: Ενέδρα θανάτου σε πρώην πυγμάχο (βίντεο)



Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)