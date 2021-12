Πολιτική

Μητσοτάκης στο CNN: Σωστή η απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 ετών

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για το μεταναστευτικό και τον ρόλο της Τουρκίας.

«Ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε ανοιχτές την κοινωνία και την οικονομία είναι ο εμβολιασμός. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε lockdown» διεμήνυσε μέσω της συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN και τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας για την απόφασή του να καθιερώσει υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους πολίτες άνω των 60 ετών, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «έκτοτε παρατηρείται μία σημαντική αύξηση στα ραντεβού για την α' δόση της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Κυβέρνηση του αρέσκεται να λαμβάνει προληπτικά μέτρα και η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι το «ύστατο μέτρο» εκτιμώντας ότι έως τις 16 Ιανουαρίου, όταν και ξεκινά να ισχύει το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως, η πλειοψηφία των πολιτών άνω των 60 θα έχει λάβει την απόφαση να προστατεύσει εαυτούς και τις οικογένειες τους.

«Είμαι φιλελεύθερος πολιτικός, δεν μου αρέσει η υποχρεωτικότητα από θέση αρχής, ωστόσο, πιστεύω ότι πήραμε τη σωστή απόφαση, μόλις εμφανίστηκε η μετάλλαξη Όμικρον για την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά, είπαμε πως αυτή είναι η σωστή απόφαση και πρέπει να την πάρουμε τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, και στη διεύρυνση του testing, επαναλαμβάνοντας ότι προ των Χριστουγέννων και μετά την Πρωτοχρονιά θα υπάρξουν δύο γύροι αυτοδιαγνωστικών τεστ για όλους, ώστε να εντοπιστούν οι ασυμπτωματικοί ασθενείς και να κρατηθούν ανοιχτές, η κοινωνία και η οικονομία.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε εκ νέου λόγο για πανδημία ανεμβολίαστων και τόνισε ότι στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περιορισμένες αντιδράσεις σε σχέση με όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτηθείς σχετικά, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στην Ελλάδα δεν έχουμε πολιτική συναίνεση γύρω από το ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού και επέκρινε την απόφαση της αντιπολίτευσης να «πολιτικοποιήσει» την πανδημία, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «μεγάλο λάθος».

Στο μέτωπο του Μεταναστευτικού, με αφορμή και την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα μας, αλλά και τη μετάβασή του στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, ο κ. Μητσοτάκης διαπίστωσε εκ νέου πως «δεν έχει υπάρξει επαρκής αλληλεγγύη σε επίπεδο ΕΕ σε ό,τι αφορά στην κατανομή των βαρών» τονίζοντας πως «υπάρχουν χώρες, που θεωρούν πως το Μεταναστευτικό δεν είναι δικό τους πρόβλημα».

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως η Ελλάδα «προστατεύει τα σύνορα της με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα» την ώρα, που επιχειρεί να εξουδετερώσει τα κυκλώματα των διακινητών, όπως σημείωσε. «Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να σώζουμε ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο καθημερινά. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους γείτονες μας και εν προκειμένω με την Τουρκία. Στο πρόσφατο παρελθόν, η Τουρκία επιχείρησε να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό. Τώρα έχουν υιοθετήσει διαφορετική τακτική και ορθά το έχουν κάνει. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, όπως συνέβη το 2015, δεν αποτελεί τη λύση και δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη» υπογράμμισε.

