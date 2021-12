Κοινωνία

Πρόεδρος του ΔΣΑ ο Δημήτρης Βερβεσός

Πρόεδρος του ΔΣΑ και πάλι μέχρι το 2025 ο Δημήτρης Βερβεσός.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, πρόεδρος για δεύτερη τετραετία επανεξελέγη ο Δημήτρης Βερβεσός με ποσοστό 59,78%, ενώ ο συνυποψήφιός του, Δημήτρης Αναστασόπουλος, έλαβε ποσοστό 40,22% - μια διαφορά 19,58 ποσοστιαίων μονάδων.

Αναλυτικότερα, από τους 23.397 Αθηναίους δικηγόρους που έχουν δικαίωμα ψήφου, προσήλθαν και ψήφισαν οι 8.084, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 34,55%. Εξ αυτών, έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν τα 7.693, άκυρα τα 139 και λευκά τα 252.

Ο κ. Βερβεσός έλαβε 4.599 σταυρούς και ποσοστό 59,78%, ενώ ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε 3.094 σταυρούς και ποσοστό 40,22%.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Β΄ γύρου των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο επανεκλεγής Πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι ευγνώμων στους Αθηναίους Δικηγόρους που ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου και στάθηκαν δίπλα μου. Θα αρθώ στο ύψος της ευθύνης που μου αναλογεί.

Ήταν μια ηχηρή αναγνώριση του έργου που επιτελέστηκε κατά τη θητεία μας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μεγάλη τιμή που μου επιφυλάξατε.

Θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου για τον κλάδο.

Θέλω να κάνουμε όλοι μαζί βήματα μπροστά.

Να αναβαθμίσουμε το κύρος μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, να στηρίξουμε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη την προστασία του Συλλόγου, να υπερασπιστούμε τα ατομικά δικαιώματα και τις κοινωνικές ελευθερίες των πολιτών.

Ο αγώνας θα είναι διαρκής, καθημερινός, με ενότητα, συνεργασία και σκληρή δουλειά.

Συγχαίρω τον Δημήτρη Αναστασόπουλο για τον αγώνα που έδωσε.

Θα ολοκληρώσουμε το όραμά μας για τη Δικηγορία του αύριο».

