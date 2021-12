Αθλητικά

Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα: Στην τρίτη θέση οι Ηπειρώτες

Οι... υψηλές πτήσεις του ΠΑΣ Γιάννινα στο φετινό πρωτάθλημα συνεχίζονται!

Η ομάδα του Ηρακλή Μεταξά νίκησε με 1-0 την (τυπικά γηπεδούχο) Λαμία στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, επέστρεψε στα «τρίποντα» (τρίτο εφετινό διπλό) κι αναρριχήθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη του ΠΑΟΚ, αφήνοντας –προσώρας- εκτός της ζώνης των play offs τον Παναθηναϊκό, που ισοβαθμεί με τον Άρη στην 6η θέση! Ο Σάλιακας με καταπληκτικό σουτ στο 54’ χάρισε τη μεγάλη νίκη στους Γιαννιώτες που είχαν πολύ πιο «καθαρές» ευκαιρίες στο παιχνίδι.

Η ομάδα της Ηπείρου είχε την πρώτη επίσκεψή της στα καρέ του Γκαραβέλη στο τρίτο λεπτό, όταν ο Σάλιακας έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ωστόσο τόσο ο Σνάιντερ όσο και ο Μορέιρα δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα προς την εστία, αν και κινήθηκαν προς την πορεία της.

Στο 24’ ένα μακρινό σουτ Καραχάλιου πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 31’ ο Σνάιντερ έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ με το αριστερό, αναγκάζοντας τον Γκαραβέλη σε μία καταπληκτική απόκρουση στο δεξί «παραθυράκι» του, διατηρώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Ο ΠΑΣ συνέχισε να πιέζει την εστία της Λαμίας και στο 54’ ο Σάλιακας εκμεταλλεύτηκε το γλίστρημα του Ρόμανιτς, «ζύγισε» το πόδι του και με ένα τρομερό σουτ από τα 25 μέτρα (με ταχύτητα 93 χλμ/ώρα, όπως ανέφερε το συνδρομητικό κανάλι) έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Η ομάδα των Ιωαννίνων συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα, χωρίς να απειληθεί από τη Λαμία, παρά τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου και με σωστή διαχείριση έφτασε άνετα ως το τρίποντο, κάνοντας βαθμολογικό «άλμα» τεσσάρων θέσεων.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς - Καραχάλιος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Προβυδάκης (79’ Σκόνδρας), Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαρτίνεθ (79’ Σαραμαντάς), Γκέντσογλου, Μπεχαράνο, Νούνιες (60’ Ελευθεριάδης), Ταϊρόν (66’ Μανουσάκης), Ρόμανιτς, Τσούκαλος (60’ Αραμπούλι).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, Μπρένερ (72’ Λώλης), Σνάιντερ, Μορέιρα, Περέα (90’ Λιάσος).

