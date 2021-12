Πολιτική

Έβρος: Θρίλερ με Έλληνες που συνελήφθησαν από Τούρκους στα σύνορα

Αστυνομικός ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων. Πώς συνέβη το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας Έλληνας αστυνομικός συνελήφθη, μαζί με μία κοπέλα, από Τούρκους στα σύνορα των δύο χωρών, σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, ο αστυνομικός που υπηρετεί στο Α.Τ. Φερών, ο οποίος είχε διαταχθεί τη Δευτέρα να εκτελέσει υπηρεσία σε πρωινή βάρδια, δεν μετέβη για την ανάληψη των καθηκόντων του. Αναζητηθείς το πρωί από την Υπηρεσία του, προέκυψε ότι το μεσημέρι της Κυριακής, ευρισκόμενος εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, μετέβη οδικώς με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μαζί με οικείο του πρόσωπο, στην Τουρκία για τουριστικούς λόγους.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τις τουρκικές Αρχές, συγγενικό του πρόσωπο και το Ελληνικό Προξενείο στην Αδριανούπολη, ότι ο ανωτέρω αστυνομικός το βράδυ της Κυριακής, επιστρέφοντας στην Ελλάδα και σε απόσταση 50 μέτρων από την ελληνοτουρκική μεθόριο, ελέγχθηκε μαζί με το οικείο πρόσωπο που επέβαιναν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, διότι κατά δήλωση των τουρκικών Αρχών, ευρίσκονταν ένα μέτρο πλησίον απαγορευμένης περιοχής.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στην Αδριανούπολη, όπου και παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κινητών τηλεφώνων τους.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η σύλληψη του Έλληνα αστυνομικού, ενημερώθηκαν ο Πρωθυπουργός, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπήρξε συντονισμένη δράση από την πλευρά της Κυβέρνησης. Στην περιοχή μετέβη με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, προκειμένου να συντονιστούν καλύτερα οι ενέργειες από πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και την ελληνική προξενική Αρχή στην Αδριανούπολη.

