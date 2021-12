Πολιτισμός

Συλλέκτης επιστρέφει κλεμμένες αρχαιότητες για να γλιτώσει την δίωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αξία όλων των έργων εκτιμάται στα 70 εκατομμύρια δολάρια.

(εικόνα αρχείου)

Ένας διάσημος συλλέκτης έργων τέχνης, ο δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος Μάικλ Στάινχαρντ, συμφώνησε να επιστρέψει 180 έργα και αρχαιότητες –μεταξύ των οποίων και ελληνικές– που κλάπηκαν από πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης.

Η ανακοίνωση του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Σάιρους Βανς, το αποτέλεσμα πολυετών ερευνών, σημαίνει ότι ο 80χρονος μεγιστάνας προς το παρόν δεν θα διωχθεί ποινικά και δεν θα δικαστεί. Θα του απαγορευτεί όμως, ισοβίως, να αποκτά αρχαιότητες ακόμη και από τη νόμιμη αγορά έργων τέχνης.

Ο Βανς στην ανακοίνωσή του κατήγγειλε την «αχόρταγη όρεξη, εδώ και δεκαετίες, του Μάικλ Στάινχαρντ για αντικείμενα που είχαν κλαπεί, χωρίς να τον ενδιαφέρει η νομιμότητα των πράξεών του, ούτε η γνησιότητα των αντικειμένων που αγόραζε και πουλούσε, ούτε η σοβαρότητα της πολιτιστικής βλάβης που επέφερε σε όλον τον κόσμο». Ο εισαγγελέας κατηγόρησε τον Νεοϋορκέζο συλλέκτη, η περιουσία του οποίου εκτιμάται στο 1,2 δισεκ. δολάρια, ότι δεν σεβάστηκε «κανένα γεωγραφικό ή ηθικό φραγμό» και «βασίστηκε σε διακινητές αρχαιοτήτων, αφεντικά του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλύματος (βρόμικου χρήματος) και σε τυμβωρύχους, για να αυξήσει τις συλλογές του».

Τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει έρευνες στο γραφείο και στο διαμέρισμα του Στάινχαρντ στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, από τις υπηρεσίες του εισαγγελέα Βανς, ο οποίος είχε θέσει ως προτεραιότητά του την επιστροφή των κλεμμένων έργων.

Ο Στάινχαρντ, που έκανε περιουσία χάρη σε ένα κερδοσκοπικό κεφάλαιο, είναι γνωστός λάτρης των ελληνικών αρχαιοτήτων και είχε δώσει το όνομά του σε μια αίθουσα του Μουσείου Μετροπόλιταν.

Σύμφωνα με τον Βανς, τα 180 έργα τέχνης θα αποδοθούν το συντομότερο δυνατόν στους νόμιμους κατόχους τους σε 11 χώρες. Μεταξύ αυτών είναι ένα αρχαιοελληνικό ρυτό με κεφαλή ελαφιού που χρονολογείται από το 400 π.Χ., αξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων και μια λάρνακα που ανάγεται στα 1400-1200 π.Χ. αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η αξία όλων των έργων εκτιμάται στα 70 εκατομμύρια δολάρια.

Ο εισαγγελέας φαίνεται ότι απέκλεισε την πιθανότητα μιας δίκης του Στάινχαρντ, κρίνοντας ότι είναι προτιμότερο να επιστραφούν τα αντικείμενα γρήγορα «αντί να τα φυλάξουμε για χρόνια, ως αποδείξεις».

«Η συμφωνία ορίζει ότι στον Στάινχαρντ θα απαγορευτεί ισοβίως η αγορά αρχαιοτήτων», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Η χειροτονία του Δημήτρη Λινού (εικόνες)

Έβρος: Ελεύθεροι οι Έλληνες που συνέλαβαν Τούρκοι στα σύνορα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - ΟΠΕΚΑ: πότε πιστώνεται η έκτακτη προσαύξηση