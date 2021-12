Πολιτική

Έβρος: Ελεύθεροι οι Έλληνες που συνέλαβαν Τούρκοι στα σύνορα

Πολύωρο διπλωματικό θρίλερ για την τύχη του Έλληνα αστυνομικού και της συντρόφου του, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί επί πολλές ώρες.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αδριανούπολης ο αστυνομικός και η κοπέλα του, που είχαν συλληφθεί χτες από την τουρκική αστυνομία. Μοναδικός όρος που τέθηκε ήταν να παραμείνουν για 48 ώρες στην Τουρκία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κινητών τους τηλεφώνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η σύλληψη του Έλληνα αστυνομικού - που ήταν εκτός υπηρεσίας - ενημερώθηκαν ο πρωθυπουργός, η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το ΥΠΕΞ. Υπήρξε συντονισμένη δράση από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην περιοχή μετέβη με εντολή του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, προκειμένου να συντονιστούν καλύτερα οι ενέργειες από πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, υπήρξε διαρκής συνεργασία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών και την ελληνική προξενική Αρχή στην Αδριανούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr ο 41χρονος Β.Μ ο οποίος είναι αστυνομικός στο τμήμα των Φερών, ταξίδεψε στην Αδριανούπολη με το ιδιωτικό του όχημα και την σύντροφό του, 27χρονη κάτοικο Αλεξανδρούπολης, το βράδυ του Σαββάτου. Ο 41χρονος αστυνομικός φέρεται πως μπήκε σε απαγορευμένη ζώνη κοντά στο τουρκικό χωριό Δουράν, που βρίσκεται στα σύνορα, ανατολικά της Ορεστιάδας.

Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν από τη Τουρκική Χωροφυλακή και οδηγήθηκαν στη Διοίκηση Χωροφυλακής της Κεσάνης με την διαδικασία του αυτοφώρου. Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελία της Κεσάνης, εξετάστηκαν τα κινητά τηλέφωνα και των δύο.

Στην κατάθεσή του ο Έλληνας αστυνομικός ανέφερε ότι μπήκαν στην Τουρκία από τη Συνοριακή Πύλη Κήπων και μετέβησαν στο κέντρο της Αδριανούπολης με την κοπέλα του όπου και έκαναν τα ψώνια τους. Κατά την επιστροφή τους έγραψαν "Κήποι" στο gps του κινητού του εμφάνισε δύο διαδρομές. Αυτός διάλεξε τη σύντομη διαδρομή και τότε οι στρατιώτες τον σταμάτησαν καθώς είχε μπει χωρίς να το αντιληφθεί σε απαγορευμένη περιοχή.

Η υπόθεση επανέφερε στην μνήμη την πολύμηνη περιπέτεια των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, Δημήτρη Κούκλατζη και Άγγελου Μητρετώδη, που έμειναν κρατούμενοι επί μήνες στις τουρκικές φυλακές.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

